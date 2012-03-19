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亚洲 | 2012年 3月 19日 星期一 11:43 BJT

《外汇动态》日本保证金交易商的日圆空仓为去年4月以来最低

0324GMT---许多投机客过去几个月一直乐于卖出日圆,然反向操作的日本保证金交易商则未参与出脱日圆,其日圆兑八种主要货币的空头部位降至4月以来最低.

截至周五,其作空日圆/作多外币的部位降至1,817亿日圆,低于7月18日触及的纪录高位8,047亿日圆,并创下去年4月5日以来最低水准.

一些市场人士认为,其净日圆部位的低水准暗示会有进一步的卖出空间,特别是如果日圆反弹的话.(完)

--编译 戴素萍;审校 张涛

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