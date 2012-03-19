《外汇动态》日本保证金交易商的日圆空仓为去年4月以来最低

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
0324GMT---许多投机客过去几个月一直乐于卖出日圆,然反向操作的日本保证金交易商则未参与出脱日圆,其日圆兑八种主要货币的空头部位降至4月以来最低.
截至周五,其作空日圆/作多外币的部位降至1,817亿日圆,低于7月18日触及的纪录高位8,047亿日圆,并创下去年4月5日以来最低水准.
一些市场人士认为,其净日圆部位的低水准暗示会有进一步的卖出空间,特别是如果日圆反弹的话.(完)
--编译 戴素萍;审校 张涛
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现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。