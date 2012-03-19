〔台湾债市〕10年公债殖利率续收低,空单回补拉尾盘

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透台北3月19日电---台湾10年公债101/5殖利率周一延续上周五走势,再度收低.盘中一度跟随美债弹升,但忧虑美债行情不易维持,尾盘空单先行回补,令殖利率反向收趺.
交易商认为,美债上周大弹尚不足令台债空方在1.30%的关卡突破,盘中忧心美股多头难以延续,连带美债殖利率回跌将令空方躲避不及,因而暂停攻坚力道,回到1.28%暂时休息盘整.
"接下来要看美股能不能续创新高了...如果美股真的那么强,那台债再弹不是问题."一银行交易员称.
另一证券商交易员则表示,今日借券成本增高,亦不利空方续攻,成交量也萎缩至155.5亿台币,显示周四央行理监事会议及周五宣布发债计划前,市场仍倾向观望.
美国公债价格周五连续第八个交易日走低,收益率(殖利率)触及四个月高点,因围绕经济复苏的乐观情绪正积聚动能,打击了公债的避险魅力.指标10年期公债收益率US10YT=RR料录得自7月以来最大单周涨幅,价格跌5/32,收益率自周四尾盘的2.28%涨至2.30%.当周收益率上涨逾25个基点,周五触及自10月末以来的高点2.36%.[US/NCN]
台湾央行将在22日召开今年第一季的全体理监事会议,以决定利率水准.央行近日在送交立法院的报告中指出,未来将视景气与物价变动,弹性调整货币政策.分析师则认为,今年在欧债危机及油价蠢动之际,维持物价和金融稳定的目标将使央行的任务更为沈重.[ID:nST0509987]
收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值
年期 期别 (基点) (亿台币)
10 101/5 A01105=TWO -0.45 1.2888 1.2880-1.2975 155.5
5 101/1 A01101=TWO -0.95 0.9905 0.9905-0.9905 1.0
不过交易商指出,央行的利率决策及发债计划,市场已有一定预期,相信不会脱离太远,不致影响本周市场走势太多.反而是美国市场是短期关注的焦点.该名交易员认为,可观察本周美国的各项经济数据是否维持市场信心.美股上周触及将近四年以来的高位.
"台债的反应一向没有美债大,不过如果美债继续突破,台债也不得不反应."一票券商交易员说.
不过在方向未明前,他们预估殖利率仍会在区间盘整,1.30%关卡的测试,则需待强劲的利空消息.
而五年券101/1本日几无交易,流动性极差,交易商认为在该券增额发行101/1R开始交易前,市况不易活泼.
年期 期别 收盘价
30 101/4 A01104=TWO 没有成交
20 101/2 A01102=TWO 没有成交
10 101/5 A01105=TWO 1.2888
5 101/1 A01101=TWO 0.9905
2 101/3 A01103=TWO 没有成交(完)
--记者 林妙容;审校 乔艳红
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。