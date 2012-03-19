〔台湾债市〕10年公债殖利率续收低,空单回补拉尾盘

路透台北3月19日电---台湾10年公债101/5殖利率周一延续上周五走势,再度收低.盘中一度跟随美债弹升,但忧虑美债行情不易维持,尾盘空单先行回补,令殖利率反向收趺.

交易商认为,美债上周大弹尚不足令台债空方在1.30%的关卡突破,盘中忧心美股多头难以延续,连带美债殖利率回跌将令空方躲避不及,因而暂停攻坚力道,回到1.28%暂时休息盘整.

"接下来要看美股能不能续创新高了...如果美股真的那么强,那台债再弹不是问题."一银行交易员称.

另一证券商交易员则表示,今日借券成本增高,亦不利空方续攻,成交量也萎缩至155.5亿台币,显示周四央行理监事会议及周五宣布发债计划前,市场仍倾向观望.

美国公债价格周五连续第八个交易日走低,收益率(殖利率)触及四个月高点,因围绕经济复苏的乐观情绪正积聚动能,打击了公债的避险魅力.指标10年期公债收益率US10YT=RR料录得自7月以来最大单周涨幅,价格跌5/32,收益率自周四尾盘的2.28%涨至2.30%.当周收益率上涨逾25个基点,周五触及自10月末以来的高点2.36%.[US/NCN]

台湾央行将在22日召开今年第一季的全体理监事会议,以决定利率水准.央行近日在送交立法院的报告中指出,未来将视景气与物价变动,弹性调整货币政策.分析师则认为,今年在欧债危机及油价蠢动之际,维持物价和金融稳定的目标将使央行的任务更为沈重.[ID:nST0509987]

收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值

年期 期别 (基点) (亿台币)

10 101/5 A01105=TWO -0.45 1.2888 1.2880-1.2975 155.5

5 101/1 A01101=TWO -0.95 0.9905 0.9905-0.9905 1.0

不过交易商指出,央行的利率决策及发债计划,市场已有一定预期,相信不会脱离太远,不致影响本周市场走势太多.反而是美国市场是短期关注的焦点.该名交易员认为,可观察本周美国的各项经济数据是否维持市场信心.美股上周触及将近四年以来的高位.

"台债的反应一向没有美债大,不过如果美债继续突破,台债也不得不反应."一票券商交易员说.

不过在方向未明前,他们预估殖利率仍会在区间盘整,1.30%关卡的测试,则需待强劲的利空消息.

而五年券101/1本日几无交易,流动性极差,交易商认为在该券增额发行101/1R开始交易前,市况不易活泼.

年期 期别 收盘价

30 101/4 A01104=TWO 没有成交

20 101/2 A01102=TWO 没有成交

10 101/5 A01105=TWO 1.2888

5 101/1 A01101=TWO 0.9905

2 101/3 A01103=TWO 没有成交(完)