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亚洲 | 2012年 3月 19日 星期一 16:46 BJT

〔台湾债市〕101/5期10年公债中,银行业买超12.5亿台币

路透台北3月19日电---台湾柜台买卖中心周一公布,债券等殖成交系统中,10年公债101/5A01105=TWO交易资料如下:(单位:亿台币)

业别 买进 卖出 买卖超金额

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银行业 16.00 3.50 +12.50

票券业 0.00 2.00 -2.00

证券业 10.00 20.50 -10.50 (完)

--记者 林妙容; 审校 张喜良

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