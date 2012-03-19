〔路透基点〕中国盈德气体集团贷款案已有六家银行承贷--RLPC

路透香港3月19日电---汤森路透旗下基点引述消息人士报导称,中国工业气体供应商--盈德气体集团(2168.HK)1亿美元的三年期贷款案,迄今已获得六家银行承诺贷款,另有六家银行正在处理信用核准.

本案迄今已获得的承贷金额约为1.05亿美元,其中包括唯一额度分配行德意志银行.

一如先前的报导,本贷款案修订条款之后,在2月初由德意志银行重新启动.

根据新贷款条款,本项分期偿还贷款规模目前为1亿美元,及5,000万美元超额配售权;原先在去年9月时启动的贷款案规模是1亿美元.贷款年期亦从原来的四年缩短至三年,平均期限从3.25年变成现在的2.5年.

是项交易的利率从原先的较伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码375基点,削减至较LIBOR加码355基点.然而,修订后的最高所有资金成本介于397-415基点,大致持平于原先的399-413基点.

承贷2,000万美元或以上的银行获委托主办行头衔,最高所有资金成本为415基点.

募集资金用于一般公司用途.

一如先前的报导,德意志银行也为一项三年期1.50亿美元贷款案的现有贷款行提供25基点的免除费用.

该项贷款是在2011年3月时签订,亦为盈德气体首度涉足境外贷款市场.牵头行也是德意志银行.该批贷款获13家银行参与,最高所有资金成本为280个基点,利率较LIBOR加码225个基点,平均年限2.25年.(完)