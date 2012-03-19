〔路透基点〕中国盈德气体集团贷款案已有六家银行承贷--RLPC

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透香港3月19日电---汤森路透旗下基点引述消息人士报导称,中国工业气体供应商--盈德气体集团(2168.HK)1亿美元的三年期贷款案,迄今已获得六家银行承诺贷款,另有六家银行正在处理信用核准.
本案迄今已获得的承贷金额约为1.05亿美元,其中包括唯一额度分配行德意志银行.
一如先前的报导,本贷款案修订条款之后,在2月初由德意志银行重新启动.
根据新贷款条款,本项分期偿还贷款规模目前为1亿美元,及5,000万美元超额配售权;原先在去年9月时启动的贷款案规模是1亿美元.贷款年期亦从原来的四年缩短至三年,平均期限从3.25年变成现在的2.5年.
是项交易的利率从原先的较伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码375基点,削减至较LIBOR加码355基点.然而,修订后的最高所有资金成本介于397-415基点,大致持平于原先的399-413基点.
承贷2,000万美元或以上的银行获委托主办行头衔,最高所有资金成本为415基点.
募集资金用于一般公司用途.
一如先前的报导,德意志银行也为一项三年期1.50亿美元贷款案的现有贷款行提供25基点的免除费用.
该项贷款是在2011年3月时签订,亦为盈德气体首度涉足境外贷款市场.牵头行也是德意志银行.该批贷款获13家银行参与,最高所有资金成本为280个基点,利率较LIBOR加码225个基点,平均年限2.25年.(完)
--编译 李婷仪;审校 隋芬
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。