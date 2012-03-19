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货币新闻 | 2012年 3月 19日 星期一 13:21 BJT

〔澳洲央行〕近来经济表现"没有太差",需重整以提振生产力--总裁

路透香港3月19日电---澳洲央行总裁史蒂文斯周一表示:

* 近来国内经济的表现"没有太差"

* GDP报告显示成长有点低于趋势,其他数据指向趋势成长

* 若通膨状况许可,货币政策可扮演支撑需求的角色

* 但货币政策不能提高生产力,需要其他的改革

* 澳元水准迫使部分领域重整,货币政策无法减轻压力

* 投资组合资金流动亦加重澳元上扬压力,可望抵销资本便宜的好处

* 一般看来,中国有可能在一段时间内相当强劲的成长 (完)

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