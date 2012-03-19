〔澳洲央行〕近来经济表现"没有太差",需重整以提振生产力--总裁

芝加哥期市：CBOT大豆期货收涨，因触及六周低位后出现低吸买盘
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收涨，交易商称，在近月合约跌至1月中以来最低后，出现低吸买盘。
路透香港3月19日电---澳洲央行总裁史蒂文斯周一表示:
* 近来国内经济的表现"没有太差"
* GDP报告显示成长有点低于趋势,其他数据指向趋势成长
* 若通膨状况许可,货币政策可扮演支撑需求的角色
* 但货币政策不能提高生产力,需要其他的改革
* 澳元水准迫使部分领域重整,货币政策无法减轻压力
* 投资组合资金流动亦加重澳元上扬压力,可望抵销资本便宜的好处
* 一般看来,中国有可能在一段时间内相当强劲的成长 (完)
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收涨，交易商称，在近月合约跌至1月中以来最低后，出现低吸买盘。
CBOT-3月小麦合约收跌6-3/4美分，报每蒲式耳4.31-1/4美元，盘中跌至2月9日以来最低的4.30美元。本周，该合约下跌9-3/4美分，或2.2%。
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五收跌，3月合约触及两周半低位，因基金出脱多头头寸，以及出口销售低于预期。