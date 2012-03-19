〔国际油市〕布兰特原油持稳近126美元,伊朗问题及经济转好提供支撑

路透新加坡3月19日电---布兰特原油周一持稳在每桶约126美元附近,延续上个交易日的涨势;伊朗供应中断的疑虑不断,以及美国经济转强可能提振原油需求的前景,对油价提供支撑.

伊朗面临西方更严厉制裁的期限虽正逼近,但最大产油国沙特(沙乌地)阿拉伯提高产出,伊拉克也计画扩大出口途径,缓和了伊朗石油供应减少的疑虑,不过分析师表示,主要石油供应紧缩的风险仍在.