〔国际油市〕布兰特原油持稳近126美元,伊朗问题及经济转好提供支撑

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透新加坡3月19日电---布兰特原油周一持稳在每桶约126美元附近,延续上个交易日的涨势;伊朗供应中断的疑虑不断,以及美国经济转强可能提振原油需求的前景,对油价提供支撑.
伊朗面临西方更严厉制裁的期限虽正逼近,但最大产油国沙特(沙乌地)阿拉伯提高产出,伊拉克也计画扩大出口途径,缓和了伊朗石油供应减少的疑虑,不过分析师表示,主要石油供应紧缩的风险仍在.
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。