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亚洲 | 2012年 3月 19日 星期一 14:06 BJT

〔东京美债〕公债在亚洲盘持稳,上周跌势暂歇

路透东京3月19日电---美国公债周一在亚洲盘持稳;美债上周遭逢抛售,指标收益率(殖利率)被推至四个月高位,因市场益发认为美国经济正在好转.

10年期美债收益率一周内上升逾25基点,美国联邦储备理事会(FED,美联储)对经济乐观看法令美债雪上加霜,不过由于市场认为美联储料将持续低利率政策以维持经济复苏,美债急剧跌势因而放缓.

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