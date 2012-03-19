〔东京美债〕公债在亚洲盘持稳,上周跌势暂歇

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透东京3月19日电---美国公债周一在亚洲盘持稳;美债上周遭逢抛售,指标收益率(殖利率)被推至四个月高位,因市场益发认为美国经济正在好转.
10年期美债收益率一周内上升逾25基点,美国联邦储备理事会(FED,美联储)对经济乐观看法令美债雪上加霜,不过由于市场认为美联储料将持续低利率政策以维持经济复苏,美债急剧跌势因而放缓.
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。