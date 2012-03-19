〔台湾央行〕共发行2,786亿台币存单,发行余额减少445亿

路透台北3月19日电---台湾央行周一公布,今日共发行2,786亿台币存单,相较存单到期金额3,231亿,存单发行余额减少445亿.

央行存单各天期发行金额如下:30天期2,510亿台币,利率为0.87%;91天期191亿台币,利率为0.93%;182天期85亿台币,利率为1.05%.

央行上周五共发行2,671亿台币存单.

央行可转让定期存单(NCDs)及定期存单(CDs)发行余额为6兆9,041.4亿台币.

拆款中心数据PIBC显示,修正后周五当日超额准备为负35亿台币,至周日累计超额准备为负178亿台币,加计前期1%的超额准备为683亿台币.(完)