〔台湾央行〕共发行2,786亿台币存单,发行余额减少445亿

芝加哥期市：CBOT大豆期货收涨，因触及六周低位后出现低吸买盘
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收涨，交易商称，在近月合约跌至1月中以来最低后，出现低吸买盘。
路透台北3月19日电---台湾央行周一公布,今日共发行2,786亿台币存单,相较存单到期金额3,231亿,存单发行余额减少445亿.
央行存单各天期发行金额如下:30天期2,510亿台币,利率为0.87%;91天期191亿台币,利率为0.93%;182天期85亿台币,利率为1.05%.
央行上周五共发行2,671亿台币存单.
央行可转让定期存单(NCDs)及定期存单(CDs)发行余额为6兆9,041.4亿台币.
拆款中心数据PIBC显示,修正后周五当日超额准备为负35亿台币,至周日累计超额准备为负178亿台币,加计前期1%的超额准备为683亿台币.(完)
--记者 李盈蒨; 审校 杨淑祯
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收涨，交易商称，在近月合约跌至1月中以来最低后，出现低吸买盘。
CBOT-3月小麦合约收跌6-3/4美分，报每蒲式耳4.31-1/4美元，盘中跌至2月9日以来最低的4.30美元。本周，该合约下跌9-3/4美分，或2.2%。
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五收跌，3月合约触及两周半低位，因基金出脱多头头寸，以及出口销售低于预期。