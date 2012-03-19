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债券 | 2012年 3月 19日 星期一 14:52 BJT

〔美国个股〕房利美出售止赎房屋计画吸引大型投资人考虑--WSJ

路透3月19日电---华尔街日报引述知情人士称,数家大型投资者已表态,有兴趣购买房利美FNMA.OB正在成批出售的止赎房地产.房利美是美国最大房屋融资供应商.

华尔街日报称,根据出售协议,投资人向房利美买进的房产,必需予以出租,数年不得出售.

华尔街日报指出,这批出售物件包括2,500栋房屋,分为八个地区组别,目前市值3.20亿美元,出价期限为4月中旬,报导是引用房利美的顾问方--瑞士信贷的出售文件内容.

华尔街日报称,相关官员希望5月底前完成第一批交易.

报导指出,有兴趣出价的投资者包括:Amherst Securities Group、Lewis Ranieri旗下一档基金、对冲基金管理公司Paulson & Co、及私募股权投资者Colony Capital LLC.

房利美及瑞士信贷发言不愿对华尔街日报评论这项出售案.路透尚无法取得双方评论.(完)

--编译 蔡美珍;审校 隋芬

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