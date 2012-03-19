〔美国个股〕房利美出售止赎房屋计画吸引大型投资人考虑--WSJ

标题新闻：知名债券基金经理冈德拉克称10年期美债收益率将跌穿2.25%，因全球投资者寻求避险
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路透3月19日电---华尔街日报引述知情人士称,数家大型投资者已表态,有兴趣购买房利美FNMA.OB正在成批出售的止赎房地产.房利美是美国最大房屋融资供应商.
华尔街日报称,根据出售协议,投资人向房利美买进的房产,必需予以出租,数年不得出售.
华尔街日报指出,这批出售物件包括2,500栋房屋,分为八个地区组别,目前市值3.20亿美元,出价期限为4月中旬,报导是引用房利美的顾问方--瑞士信贷的出售文件内容.
华尔街日报称,相关官员希望5月底前完成第一批交易.
报导指出,有兴趣出价的投资者包括:Amherst Securities Group、Lewis Ranieri旗下一档基金、对冲基金管理公司Paulson & Co、及私募股权投资者Colony Capital LLC.
房利美及瑞士信贷发言不愿对华尔街日报评论这项出售案.路透尚无法取得双方评论.(完)
--编译 蔡美珍;审校 隋芬
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民调显示，法国极右派总统候选人在4月和5月总统选举前的支持率强劲，令投资者担忧，这也扶助德债收益率下跌。德国是欧元区最大的经济体，是发行欧元区指标公债的国家，德国公债被公认为是全球最安全资产之一。