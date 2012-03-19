主要国家经济指标预测--3月20日****

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透3月20日电---以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
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0030 澳洲央行会议纪录 3月 -- --
0700 德国生产者物价指数(PPI)(较前月) 2月 +0.5% +0.6%
(较上年同期) +3.2% +3.4%
0815 瑞士工业订单(较上年同期) 第四季 -- -4.3%
0930 英国消费者物价指数(CPI)(较前月) 2月 +0.5% -0.5%
(较上年同期) +3.3% +3.6%
零售销售物价指数(RPI)(较前月) +0.6% -0.6%
(较上年同期) +3.5% +3.9%
扣除贷款的RPI(较前月) +0.7% -0.6%
(较上年同期) +3.7% +4.0%
1100 英国工业联盟(CBI)总工业订单差值 3月 负6 负3
1145 美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周) 3月17日当周 -- +0.7%
1230 美国房屋开工年率(万户) 2月 70 69.9
建筑许可年率(万户) 69 68.2
1255 美国Redbook连锁店销售(较上年同期) 3月17日当周 -- +3.3%
2145 新西兰经常账(亿新西兰元) 第四季 赤字27.5 赤字46.0
截至第四季的年度 赤字81.6 赤字86.8
经常账收支相当于GDP比例 第四季 -4.0% -4.3%
附:主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值
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0900 欧元区经常帐(未经季节调整)(亿欧元) 1月 赤字123 --
(经季节调整)(亿欧元) 盈余45 --
净投资流动(亿欧元) 流出531 --
0900 意大利工业订单(较前月) 1月 -7.4% --
(较上年同期) -5.6% --
工业销售(较前月) -4.9% --
(较上年同期) -4.4% --
1230 美国芝加哥联储中西部制造业指数 1月 90.1 --
1230 加拿大批发(趸售)贸易(较前月) 1月 -1.0% +0.3%
1400 全美住宅建筑商协会(NAHB)房价指数 3月 28 30
(完)
--整理 龚芳/王洋;审校 徐文焰
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。