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亚洲 | 2012年 3月 20日 星期二 07:15 BJT

****主要国家经济指标预测--3月20日****

路透3月20日电---以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程:

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值

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0030 澳洲央行会议纪录 3月 -- --

0700 德国生产者物价指数(PPI)(较前月) 2月 +0.5% +0.6%

(较上年同期) +3.2% +3.4%

0815 瑞士工业订单(较上年同期) 第四季 -- -4.3%

0930 英国消费者物价指数(CPI)(较前月) 2月 +0.5% -0.5%

(较上年同期) +3.3% +3.6%

零售销售物价指数(RPI)(较前月) +0.6% -0.6%

(较上年同期) +3.5% +3.9%

扣除贷款的RPI(较前月) +0.7% -0.6%

(较上年同期) +3.7% +4.0%

1100 英国工业联盟(CBI)总工业订单差值 3月 负6 负3

1145 美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周) 3月17日当周 -- +0.7%

1230 美国房屋开工年率(万户) 2月 70 69.9

建筑许可年率(万户) 69 68.2

1255 美国Redbook连锁店销售(较上年同期) 3月17日当周 -- +3.3%

2145 新西兰经常账(亿新西兰元) 第四季 赤字27.5 赤字46.0

截至第四季的年度 赤字81.6 赤字86.8

经常账收支相当于GDP比例 第四季 -4.0% -4.3%

附:主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表:

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值

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0900 欧元区经常帐(未经季节调整)(亿欧元) 1月 赤字123 --

(经季节调整)(亿欧元) 盈余45 --

净投资流动(亿欧元) 流出531 --

0900 意大利工业订单(较前月) 1月 -7.4% --

(较上年同期) -5.6% --

工业销售(较前月) -4.9% --

(较上年同期) -4.4% --

1230 美国芝加哥联储中西部制造业指数 1月 90.1 --

1230 加拿大批发(趸售)贸易(较前月) 1月 -1.0% +0.3%

1400 全美住宅建筑商协会(NAHB)房价指数 3月 28 30

(完)

--整理 龚芳/王洋;审校 徐文焰

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