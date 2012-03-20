〔台湾货币市场〕3月20日及本提存期资金预期变化一览表

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透台北3月20日电---台湾货币市场周二及本提存期资金预期变化因素摘要如下:
宽松因素:
--央行存单到期48亿台币.
紧缩因素:
--央行料发行存单.
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(本提存期)
宽松因素:
--央行存单到期1兆3,089.8亿台币:
03/21 1,238.70亿
03/22 718.00亿
03/23 565.00亿
03/24 244.00亿
03/25 230.00亿
03/26 229.00亿
03/27 92.00亿
03/28 140.00亿
03/29 95.00亿
03/30 1,914.50亿
03/31 1,594.00亿
04/01 3,373.90亿
04/02 2,582.70亿
04/03 73.00亿
--公债本金到期及付息14亿台币:
03/31 95甲3期6息 14.0000亿
--月底军公教薪饷拨款.
紧缩因素:
--营业税、菸酒税及货物税等例行性税款缴库. (完)
--记者 李盈蒨; 审校 张喜良
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。