〔台湾汇市〕台币兑美元窒息量收升3分,缺乏消息刺激料难脱盘局

路透台北3月19日电---台币兑美元TWD=TP周一微幅收升3分.国际美元走势回落,带动亚洲新兴货币小幅走升,但仍未脱近几日区间,台股亦在高档徘徊,汇价缺乏方向指引,交投十分清淡.

汇银人士表示,市场观望气氛浓厚,外商采双向操作,进口商在29.51附近买盘意愿偏强,令台币陷入狭幅区间波动.尽管央行本周四(22日)将召开第一季理监事会议,市场普遍预期利率不变,在缺乏更多消息刺激下,料台币短线仍难脱盘局.

"上半周会很安静,下半周看美国和欧洲那边有没有消息出来,"一位本地银行交易人士称.

他们预估,明日台币区间先看29.48-29.58元间,并将持续关注韩元及台股走势;至于国际市场方面,下半周则有欧洲PMI、欧元区消费者信心指数与工业订单,以及美国新屋销售等数据陆续公布.

根据路透访查13家金融机构,全数金融机构认为台湾央行3月底利率将维持不变,是自去年9月起第三度维持重贴现率在1.875%的水位.这也是三年多以来的重贴现率高位.[ID:nST0441916]

台湾股市周一收盘微幅下跌0.14%,至8,043.92点;外资及陆资在台股卖超10.67亿台币,为连续第二日卖超,上交易日为卖超2.93亿.[ID:nST0442110]

周一亚洲新兴市场货币在淡静交投中上涨,韩元KRW=和菲律宾披索PHP=领涨,因一些短线客在这些货币上周大跌后买入,但油价上涨令涨势受限.[EMRG/SGCN]

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