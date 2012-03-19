〔台湾汇市〕台币兑美元窒息量收升3分,缺乏消息刺激料难脱盘局

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透台北3月19日电---台币兑美元TWD=TP周一微幅收升3分.国际美元走势回落,带动亚洲新兴货币小幅走升,但仍未脱近几日区间,台股亦在高档徘徊,汇价缺乏方向指引,交投十分清淡.
汇银人士表示,市场观望气氛浓厚,外商采双向操作,进口商在29.51附近买盘意愿偏强,令台币陷入狭幅区间波动.尽管央行本周四(22日)将召开第一季理监事会议,市场普遍预期利率不变,在缺乏更多消息刺激下,料台币短线仍难脱盘局.
"上半周会很安静,下半周看美国和欧洲那边有没有消息出来,"一位本地银行交易人士称.
他们预估,明日台币区间先看29.48-29.58元间,并将持续关注韩元及台股走势;至于国际市场方面,下半周则有欧洲PMI、欧元区消费者信心指数与工业订单,以及美国新屋销售等数据陆续公布.
根据路透访查13家金融机构,全数金融机构认为台湾央行3月底利率将维持不变,是自去年9月起第三度维持重贴现率在1.875%的水位.这也是三年多以来的重贴现率高位.[ID:nST0441916]
台湾股市周一收盘微幅下跌0.14%,至8,043.92点;外资及陆资在台股卖超10.67亿台币,为连续第二日卖超,上交易日为卖超2.93亿.[ID:nST0442110]
周一亚洲新兴市场货币在淡静交投中上涨,韩元KRW=和菲律宾披索PHP=领涨,因一些短线客在这些货币上周大跌后买入,但油价上涨令涨势受限.[EMRG/SGCN]
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16:00 美元/台币 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日
报价 (亿美元)(亿美元)
台北外汇经纪公司 29.532 29.562 29.430-29.562 29.562 4.64 5.64
TAIFX1
元太外汇经纪公司 29.511 29.541 29.494-29.520 29.495 2.84 2.81
COSMOS1
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无本金交割远期外汇(NDF) 最新报价 上日现货收盘时水准
PNDF
美元/台币一个月期 -0.015/-0.005 -0.010/-0.005
美元/台币六个月期 -0.170/-0.140 -0.165/-0.150
----------------------------------------------------------------------------(完)
--记者 李盈蒨; 审校 杨淑祯
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。