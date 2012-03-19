〔台湾货币市场〕短率大致不变,但调度气氛不如上周轻松

* 资金不缺,但气氛趋保守

* 本周央行存单到期少且下周逢月季及季底

* 短票发行量少,去化不难

记者 张雅菁

路透台北3月19日电---台湾银行间短期利率周一大致不变,不过由于本周央行存单到期相对较低,且月季及季底将近,调度气氛不如上周轻松.本周重点在周四的央行季度政策会议及其会后声明.

银行交易员表示,本周存单到期不多且多集中在今日,所以虽然今日并未见紧俏,但已见银行间调度气氛趋于保守,例如以拆出短天期资金代替买进短票;而下周月底及季底银行料冲刺放款,且部份拆款不能跨月及跨季的规定,也令银行间提前保守以待.

"就算今天存单到的多,但明天很少,...不管各方面因素,都不会像上周那么松,是应该会保守一点."一公股银行人士称.

银行人士指出,预期这两周央行将会持续藉由调整存单发行量及收进隔夜资金的比重,来平衡游资水位,例如若明日存单多发以调整落点,隔夜资金便可能少收一点.

此外,本周央行重头戏在于本周四(22日)召开的第一季理监事会议.根据路透访查13家金融机构,全数金融机构认为台湾央行3月底利率将维持不变,是自去年9月起第三度维持重贴现率在1.875%的水位.这也是三年多以来的重贴现率高位.[ID:nST0441916]

本地时间15:15,隔夜拆款加权平均利率PIBCTPITWDOND=报0.401%,上日在0.400%;区间在0.299-0.700%,同上日.

2-7天拆款利率在0.392-0.70%,亦同上日.

**短票调度尚平顺**

短票方面,票券商指出,已感觉银行主动上门询问买票的情况有所减退,不过发票量清淡,今日倒也无甚资金缺口压力;预期发票量"枯水期"可能到周四周五才会改善,本周利率暂时还可稳住,下周上测压力才会较重,但不少票券商也已提前排开落点,降低季底紧俏的影响力.

今日银行间30天内短票利率主要成交在0.83-0.84%,同上日,零星有见成交在0.85%.

今日央行存单到期3,231亿台币,发行金额待稍晚公布.[TW/MMTCN]

本周存单到期金额总计为5,800.7亿台币,接下来依序为周二48亿,周三1,238.7亿,周四718亿以及周五565亿台币.

拆款中心资料PIBC显示,修正后周五当日超额准备为负35亿台币;至周日累计超额准备为负178亿台币,加计前期1%的超额准备为683亿台币.

**RP利率持平**

债市同业附买回(RP)利率持平,投信、寿险余钱持续流入,市场资金供应充裕,利率则维持在既有区间未变.

资金调度人士表示,周四将召开第一季央行理监事会议,由于市场普遍预期利率维持不变,交易商续做正常,承作天期也不会刻意落短;在无特别松紧因子影响下,本周应能平稳度过,预料接近季底时,市场才会感受较大的赎回压力.

今日公债10天期附买回主要成交利率为0.72-0.74%,同于上日.(完)