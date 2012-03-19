《企业看点》--3月19日财务活动报导摘要(更新版)

(新增前三则消息)

路透3月19日电---以下为其它媒体周一对于企业财务相关活动的报导摘要.

* 英国金融时报报导称,美国私人直接投资公司黑石集团(百仕通)正与法国兴业银行(SOGN.PA)就收购后者1亿欧元(约合1.32亿美元)商业地产贷款,进行排他性谈判.法国兴业银行希望降低对地产的曝险.[ID:nSB1440708]

* 据商业标准报报导,印度大亨Anil Ambani控股的Reliance Communications(RLCM.NS)旗下Flag Telecom已向新加坡证交所递送上市文件,拟透过首次公开发行(IPO)筹资15亿美元.[ID:nL3E8EJ2T5]

* 据印度经济时报报导,印度最大零售业者--Future集团计画出售商标及旗下部门股份,以筹集资金并协助削减该集团达16亿美元的负债;该集团旗下拥有Pantaloon RetailPART.NS.[ID:nL3E8EJ3JZ]

* 中国证券报援引业内消息人士和分析师报导称,中国银行业3月新增人民币贷款料达到约8,000亿元人民币(约合1,265.3亿美元).[ID:nSB1439436]

* 津巴布韦媒体周日报导称,该国已下令外国矿业公司将其出口获利存入当地银行,此为政府向矿商施压的最新举措,试图解决影响经济的美元紧缺问题.[ID:nL6E8EI0CX]

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)