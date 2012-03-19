《企业看点》--3月19日财务活动报导摘要(更新版)

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
(新增前三则消息)
路透3月19日电---以下为其它媒体周一对于企业财务相关活动的报导摘要.
* 英国金融时报报导称,美国私人直接投资公司黑石集团(百仕通)正与法国兴业银行(SOGN.PA)就收购后者1亿欧元(约合1.32亿美元)商业地产贷款,进行排他性谈判.法国兴业银行希望降低对地产的曝险.[ID:nSB1440708]
* 据商业标准报报导,印度大亨Anil Ambani控股的Reliance Communications(RLCM.NS)旗下Flag Telecom已向新加坡证交所递送上市文件,拟透过首次公开发行(IPO)筹资15亿美元.[ID:nL3E8EJ2T5]
* 据印度经济时报报导,印度最大零售业者--Future集团计画出售商标及旗下部门股份,以筹集资金并协助削减该集团达16亿美元的负债;该集团旗下拥有Pantaloon RetailPART.NS.[ID:nL3E8EJ3JZ]
* 中国证券报援引业内消息人士和分析师报导称,中国银行业3月新增人民币贷款料达到约8,000亿元人民币(约合1,265.3亿美元).[ID:nSB1439436]
* 津巴布韦媒体周日报导称,该国已下令外国矿业公司将其出口获利存入当地银行,此为政府向矿商施压的最新举措,试图解决影响经济的美元紧缺问题.[ID:nL6E8EI0CX]
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
--编译 王兴亚/龚芳;审校 张明钧/程琳
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。