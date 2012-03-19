《美国上市公司业绩公布日程表》--3月20日

芝加哥期市：CBOT大豆期货收涨，因触及六周低位后出现低吸买盘
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收涨，交易商称，在近月合约跌至1月中以来最低后，出现低吸买盘。
汤森路透3月19日电---以下为标准普尔500企业中将于3月20日(周二)公布业绩报告的公司.每股盈余(EPS)单位为美元.
GMT时间 业绩季度及公司名称 代码 预估 预估值 上年同期
EPS 数目 EPS
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AMC 2012 Q3 Cintas Corp. (CTAS.O) 0.52 14 0.41
AMC 2012 Q2 Jabil Circuit, Inc. (JBL) 0.58 12 0.54
AMC 2012 Q3 甲骨文(Oracle) ORCL.O 0.56 36 0.54
AMC 2012 Q4 SAIC, Inc. SAI 0.34 13 0.36
BMO Q4 蒂芙尼(Tiffany) (TIF) 1.42 17 1.44
如无特殊说明,均为GMT时间;AMC-美国盘后;BMO-美国盘前
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
--编译 张若琪;审校 杜明霞
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路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收涨，交易商称，在近月合约跌至1月中以来最低后，出现低吸买盘。
CBOT-3月小麦合约收跌6-3/4美分，报每蒲式耳4.31-1/4美元，盘中跌至2月9日以来最低的4.30美元。本周，该合约下跌9-3/4美分，或2.2%。
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五收跌，3月合约触及两周半低位，因基金出脱多头头寸，以及出口销售低于预期。