〔金砖国家〕3月19日股汇市收盘纵览

路透3月20日电---以下为"金砖国家(BRICS)"--中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币3月19日(周一)走势纵览.

MSCI新兴市场指数.MSCIEF收跌0.19%,至1,061.31点.

中国股市:沪综指小幅收高,受副总理扩大内需言论刺激,消费类股持续保持强劲走势.不过,分析人士认为,短期股指仍不脱2,400点一线震荡,以消化上周大盘下跌后形成的套牢压力.沪综指.SSEC收报2,410.184点,涨5.448点或0.23%.今日沪市A股成交金额为1,027.9亿元人民币,上日为1,021.9亿元.[.SSCN]

香港股市:回吐盘中涨幅并收低,因市场担心中国贷款增速或低于季度目标,打压中资银行股,从而拖累大盘.本周起,多家金融企业将公布财报.恒生指数.HSI收低0.95%,至21,115.29点.恒生国企指数.HSCE收低1.61%,报11,036.10点.[.HKCN]

中国汇市:中国外汇交易中心人民币兑美元即期CNY=CFXS逆转盘中涨幅微收低,因午后购汇盘较强.其中值得关注的是反映央行意图的中间价续涨逾百点,中间价波动加剧令市场对未来人民币可能扩大波幅的预期不断加深.交易员并称,此前中国官方对扩大人民币汇率波幅,以及加强双向波动预热时间已久,而且目前多数时间日间波幅尚未用足,因此即使正式宣布,对市场总的影响预计有限.[CNY/CN][ID:nSB1440914]

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印度股市:连跌三日至逾一周最低收位,因市场对印度财政的持续忧虑打击了银行等对增长尤为敏感的类股;在此同时,获利疑虑损及科技股.指标BSE指数.BSESN下挫1.1%至17,273.37点,为3月7日以来最低收位.[.BO]

印度汇市:印度卢比回落,因当地股市连跌三日,且几无外国资本继续流入,在接近财年末尾成交量迟滞.卢比/美元本周交投区间料在49.85-50.50.卢比兑美元INR=D2收报50.23/24,盘初一度升至50.0650.上周五收报50.175/185.[INR/]

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俄罗斯股市:指标RTS指数.IRTS收报1,722.500点.摩根士丹利资本国际(MSCI)俄罗斯指数.MIRU00000PUS收低1.96%,报921.97点.

俄罗斯汇市:卢布兑美元RUBUTSTN=MCX涨0.26%,报29.2045;卢布兑欧元EURRUBTN=MCX微升0.05%,报38.5550卢布.

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巴西股市:圣保罗交易所Bovespa指数.BVSP微幅收高0.07%,报67,730.31点.

巴西汇市:巴西雷亚尔兑美元BRBYBRL=跌0.26%至1.8065,自2月底巴西央行介入干预,且政府施加新的资本控制措施以来回跌近6%.[ID:nL1E8EJ763]

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南非股市:收盘近持平,AbsaASAJ.J等银行股尾随欧洲同业下跌;但Anglo American Platinum (AMSJ.J)跳涨,受德意志银行称其即将"展露值得注意的价值"评论的激励.约翰内斯堡Top-40绩优股指数.JTOPI微跌0.01%至30,395.53点.综合指数.JALSH微幅收低0.02%至34,214.07点.[.J]

南非汇市:南非兰特兑美元小幅上涨,此前该国央行数据显示去年第四季经常帐赤字意外收窄.1640GMT,兰特兑美元ZAR=D3升0.62%至7.5250,上周五收报7.5720.[ZAR/](完)