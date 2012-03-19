〔金砖国家〕3月19日股汇市收盘纵览

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透3月20日电---以下为"金砖国家(BRICS)"--中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币3月19日(周一)走势纵览.
MSCI新兴市场指数.MSCIEF收跌0.19%,至1,061.31点.
中国股市:沪综指小幅收高,受副总理扩大内需言论刺激,消费类股持续保持强劲走势.不过,分析人士认为,短期股指仍不脱2,400点一线震荡,以消化上周大盘下跌后形成的套牢压力.沪综指.SSEC收报2,410.184点,涨5.448点或0.23%.今日沪市A股成交金额为1,027.9亿元人民币,上日为1,021.9亿元.[.SSCN]
香港股市:回吐盘中涨幅并收低,因市场担心中国贷款增速或低于季度目标,打压中资银行股,从而拖累大盘.本周起,多家金融企业将公布财报.恒生指数.HSI收低0.95%,至21,115.29点.恒生国企指数.HSCE收低1.61%,报11,036.10点.[.HKCN]
中国汇市:中国外汇交易中心人民币兑美元即期CNY=CFXS逆转盘中涨幅微收低,因午后购汇盘较强.其中值得关注的是反映央行意图的中间价续涨逾百点,中间价波动加剧令市场对未来人民币可能扩大波幅的预期不断加深.交易员并称,此前中国官方对扩大人民币汇率波幅,以及加强双向波动预热时间已久,而且目前多数时间日间波幅尚未用足,因此即使正式宣布,对市场总的影响预计有限.[CNY/CN][ID:nSB1440914]
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印度股市:连跌三日至逾一周最低收位,因市场对印度财政的持续忧虑打击了银行等对增长尤为敏感的类股;在此同时,获利疑虑损及科技股.指标BSE指数.BSESN下挫1.1%至17,273.37点,为3月7日以来最低收位.[.BO]
印度汇市:印度卢比回落,因当地股市连跌三日,且几无外国资本继续流入,在接近财年末尾成交量迟滞.卢比/美元本周交投区间料在49.85-50.50.卢比兑美元INR=D2收报50.23/24,盘初一度升至50.0650.上周五收报50.175/185.[INR/]
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俄罗斯股市:指标RTS指数.IRTS收报1,722.500点.摩根士丹利资本国际(MSCI)俄罗斯指数.MIRU00000PUS收低1.96%,报921.97点.
俄罗斯汇市:卢布兑美元RUBUTSTN=MCX涨0.26%,报29.2045;卢布兑欧元EURRUBTN=MCX微升0.05%,报38.5550卢布.
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巴西股市:圣保罗交易所Bovespa指数.BVSP微幅收高0.07%,报67,730.31点.
巴西汇市:巴西雷亚尔兑美元BRBYBRL=跌0.26%至1.8065,自2月底巴西央行介入干预,且政府施加新的资本控制措施以来回跌近6%.[ID:nL1E8EJ763]
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南非股市:收盘近持平,AbsaASAJ.J等银行股尾随欧洲同业下跌;但Anglo American Platinum (AMSJ.J)跳涨,受德意志银行称其即将"展露值得注意的价值"评论的激励.约翰内斯堡Top-40绩优股指数.JTOPI微跌0.01%至30,395.53点.综合指数.JALSH微幅收低0.02%至34,214.07点.[.J]
南非汇市:南非兰特兑美元小幅上涨,此前该国央行数据显示去年第四季经常帐赤字意外收窄.1640GMT,兰特兑美元ZAR=D3升0.62%至7.5250,上周五收报7.5720.[ZAR/](完)
--编译 张若琪;审校 戴素萍
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。