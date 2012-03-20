〔企业并购〕力拓接受中国广东核电对Extract Resources股权收购要约

路透伦敦3月19日电---全球矿业巨擘力拓(RIO.L)已同意接受中国广东核电集团收购Extract ResourcesEXT.AX14%股权的要约.Extract Resources在纳米比亚拥有庞大的Husab铀矿.

力拓周一此举在外界预期之中.力拓先前在1月时己接受广东核电集团收购它在Kalahari Minerals持股的要约.Kalahari Minerals持有Extract Resources 42%的股权.

Extract的独立董事本月稍早时已经表态支持广东核电集团的24亿美元报价.[ID:nST0438340]

此项收购价每股约8.65澳元,使力拓的Extract持股估值约为3.3亿美元.

Husab有可能是全球第二大的铀矿,力拓一直与Extract Resources协商,将Husab与邻近的Rossing矿场合并;Rossing为全球持续开采最久的露天铀矿.

"Rossing仍有兴趣与Husab的新矿主洽谈共同开发,"Rossing矿场的总经理Chris Salisbury说."Husab与Rossing共同开发的话,对双方股东、当地社区以及纳米比亚均有好处."

中国广东核电集团是与中非发展基金联手出价,希望藉此增加铀供应的管道.(完)