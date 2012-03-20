〔企业并购〕力拓接受中国广东核电对Extract Resources股权收购要约

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透伦敦3月19日电---全球矿业巨擘力拓(RIO.L)已同意接受中国广东核电集团收购Extract ResourcesEXT.AX14%股权的要约.Extract Resources在纳米比亚拥有庞大的Husab铀矿.
力拓周一此举在外界预期之中.力拓先前在1月时己接受广东核电集团收购它在Kalahari Minerals持股的要约.Kalahari Minerals持有Extract Resources 42%的股权.
Extract的独立董事本月稍早时已经表态支持广东核电集团的24亿美元报价.[ID:nST0438340]
此项收购价每股约8.65澳元,使力拓的Extract持股估值约为3.3亿美元.
Husab有可能是全球第二大的铀矿,力拓一直与Extract Resources协商,将Husab与邻近的Rossing矿场合并;Rossing为全球持续开采最久的露天铀矿.
"Rossing仍有兴趣与Husab的新矿主洽谈共同开发,"Rossing矿场的总经理Chris Salisbury说."Husab与Rossing共同开发的话,对双方股东、当地社区以及纳米比亚均有好处."
中国广东核电集团是与中非发展基金联手出价,希望藉此增加铀供应的管道.(完)
--编译 李婷仪;审校 张荻
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。