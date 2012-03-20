《台湾报摘》--工商时报3月20日

* 头版头条:

--苹果(AAPL.O)周一宣布将发放每股2.65美元的季度现金股利,同时实施总额100亿美元的库藏股,此为1995年以来苹果首度发放股利.瑞展产经董事长陈忠瑞认为,本次对苹果动用3.5成现金部位进行活化运用,显示对后市看法乐观.

* 其他:

--台湾行政院核定第三波陆资开放来台投资,针对立委质疑,部份产业取消参股上限,形同审查更宽松?经济部长施颜祥回应表示,"并不是宽松而是更加严格",发光二极体(LED)、太阳能电池及五大关键产业,须承诺三大限制条件:第一,不得担任或指派经理人;第二,掌握的董事席次不得超过其他股东担任的总人数;第三,也不能在股东大会召开前征求委托书.

--消息人士指出,力晶5346.TWO纾困案在上周已获全体银行团成员董事会通过,并预定在本周五完成银行团与力晶双方签约;根据银行团目前草拟的合约内容,除了要求力晶今年必须按月偿还18.54亿台币的本金,将以今年底为目标,要求力晶完成处分P3晶圆厂.

--益航(2601.TW)旗下大洋百货预计6月回台进行第一上市.大洋资本额18.2亿台币,目前在大陆共有18家店,去年营收258.62亿,前三季获利约5.61亿,每股税后盈余约3台币,由于第四季是全年最大旺季,专业投资机构估计,大洋全年每股盈余约在4.5台币.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--记者 董永年; 审校 张喜良

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