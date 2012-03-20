《台湾报摘》--工商时报3月20日

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
* 头版头条:
--苹果(AAPL.O)周一宣布将发放每股2.65美元的季度现金股利,同时实施总额100亿美元的库藏股,此为1995年以来苹果首度发放股利.瑞展产经董事长陈忠瑞认为,本次对苹果动用3.5成现金部位进行活化运用,显示对后市看法乐观.
* 其他:
--台湾行政院核定第三波陆资开放来台投资,针对立委质疑,部份产业取消参股上限,形同审查更宽松?经济部长施颜祥回应表示,"并不是宽松而是更加严格",发光二极体(LED)、太阳能电池及五大关键产业,须承诺三大限制条件:第一,不得担任或指派经理人;第二,掌握的董事席次不得超过其他股东担任的总人数;第三,也不能在股东大会召开前征求委托书.
--消息人士指出,力晶5346.TWO纾困案在上周已获全体银行团成员董事会通过,并预定在本周五完成银行团与力晶双方签约;根据银行团目前草拟的合约内容,除了要求力晶今年必须按月偿还18.54亿台币的本金,将以今年底为目标,要求力晶完成处分P3晶圆厂.
--益航(2601.TW)旗下大洋百货预计6月回台进行第一上市.大洋资本额18.2亿台币,目前在大陆共有18家店,去年营收258.62亿,前三季获利约5.61亿,每股税后盈余约3台币,由于第四季是全年最大旺季,专业投资机构估计,大洋全年每股盈余约在4.5台币.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--记者 董永年; 审校 张喜良
台湾报摘 [PRESS-TW-CMN]
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香港报摘/社评/财经评论 [PRESS-HK-CMN]
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。