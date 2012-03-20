《台湾报摘》--经济日报3月20日

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
* 头版头条:
--不管是不是炒房,去年售屋的民众,今年5月都要多缴税.台湾财政部核订2011年售屋所得额标准,首度采取按涨跌程度分区调整课税比率的措施,以贴近反映售屋获利.台北市及新北市为双重税区,北市售屋所得额高达42%,创下史上新高.
* 其他:
--台塑集团继台塑化(6505.TW)去年以史上最低加码利率52基本点向银行联贷9亿美元后,近日台塑(1301.TW)也向银行提出联贷3.9亿美元,利率加码杀到90点.该案正询价中,传台湾银行、兆丰银行竞逐主办行.
--沉寂一段时间的陆客自由行新增城市协商,在大陆两会结束后重启沟通管道.据了解,此案有望于本月底前拍板甚至成行,而陆客自由行的城市最终是由三个增至11个或12个,近日即可揭晓.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--记者 董永年; 审校 张喜良
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--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。