《台湾报摘》--经济日报3月20日

* 头版头条:

--不管是不是炒房,去年售屋的民众,今年5月都要多缴税.台湾财政部核订2011年售屋所得额标准,首度采取按涨跌程度分区调整课税比率的措施,以贴近反映售屋获利.台北市及新北市为双重税区,北市售屋所得额高达42%,创下史上新高.

* 其他:

--台塑集团继台塑化(6505.TW)去年以史上最低加码利率52基本点向银行联贷9亿美元后,近日台塑(1301.TW)也向银行提出联贷3.9亿美元,利率加码杀到90点.该案正询价中,传台湾银行、兆丰银行竞逐主办行.

--沉寂一段时间的陆客自由行新增城市协商,在大陆两会结束后重启沟通管道.据了解,此案有望于本月底前拍板甚至成行,而陆客自由行的城市最终是由三个增至11个或12个,近日即可揭晓.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--记者 董永年; 审校 张喜良

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