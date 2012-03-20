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亚洲 | 2012年 3月 20日 星期二 08:23 BJT

《台湾重要政经日程》--3月20日-12月31日

==================今日重要政经消息====================== 
  3/20(二)
  --09:00 宏基(2353.TW)企业社会责任论坛.
  --14:00 国泰金控(2882.TW)举行专业投资人说明会.
  --16:00 经济部公布2月外销订单,1月外销订单较上年同期衰退8.63%.
  --17:00 金管会例行记者会. 
   
  ==================近期重要政经消息======================   
  3/21(三)
  --09:00 金管会主委陈裕璋赴立法院报告.
  --14:30 富邦金控(2881.TW)举行专业投资人说明会.

  3/22(四)
  --09:00 财政部长刘忆如赴立法院报告财政健全小组运作情形.
  --12:00 中钢(2002.TW)董事长举行记者会.
  --16:00 央行召开第一季全体理监事会议.
  --16:00 主计处公布2月季调失业率,1月经季节调整后失业率为4.19%.

  3/23(五)
  --财政部公布第二季发债计画.
  --16:00 经济部公布2月工业生产,1月工业生产较上年同期衰退16.46%.

  3/26(一)
  --16:10 央行公布2月M2货币总计数,1月货币总计数M2年增率为5.22%.

  4/4(三)
  --金融市场因清明节及儿童节休市一天

  4/5(四)
  --16:00 主计处公布3月消费者物价指数(CPI),2月较去年同期成长0.25%.
  --16:00 央行公布至3月底的外汇存底,2月末为3,944.26亿美元.

  4/9(一)
  --16:00 财政部公布3月进出口金额,2月出口较上年同期成长10.3%;进口则较上年同期成长1.3%.

  5/1(二)
  --金融市场因劳动节休市一天

  5/21(一)
  --16:20 央行公布第一季经常帐,上一季为顺差121.0亿美元.  

  10/10(三)
  --金融市场因国庆日休市一天

  12/22(六)
  --金融市场因应开国纪念日调整休假补行交易. 

  12/31(一)
  --金融市场调整休市一日,因应1月1日(周二)开国纪念日.

  注: * 代表新增内容.(完)    

  --记者 董永年; 审校 张喜良

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