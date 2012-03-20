〔欧洲个股〕德意志交易所将就欧盟否决其与NYSE Euronext合并案提告

路透纽约/法兰克福3月19日电---德意志交易所(DB1Gn.DE)计画控告欧盟执委会否决其与纽约-泛欧交易所集团NYX.N90亿美元的合并案,藉以弥补并购成本损失,并为未来在衍生品市场上的并购活动保住生机.

欧盟执委会出于反垄断的理由,于2月1日否决德意志交易所与纽约-泛欧交易所集团合并案,称这起合并案将会使其在欧洲金融衍生品的全球市场上取得接近垄断地位.

"德意志交易所认为,从多个方面来看,此一裁定并不正确."这家经营法兰克福证券交易所的业者周一发布声明表示.该公司称将会把诉状送交位于卢森堡的欧洲法庭.

德意志交易所不愿提出声明稿以外的评论,不过该公司执行长Reto Francioni上月在一场电话会议中表示,上诉案可能迫使欧盟监管机构改变其对于不包含店头交易(OTC)的衍生品市场定义.

欧洲监管机构在评估德意志交易所合并提案的反垄断影响时,并未将店头衍生品市场纳入考量.

一名熟知公司想法的消息人士表示,德意志交易所担心若这样的定义持续保持有效,则将妨碍其未来在欧洲衍生品市场上的交易.

该名消息人士并称,这家交易所营运商亦打算藉此收回此合并交易失败的8,220万欧元成本.

由于此一议题相当敏感,该名消息人士不愿具名,他称德意志交易所并未打算重新激活与纽约-泛欧交易所集团的合并.

纽约-泛欧交易所集团拒绝置评.(完)