〔欧洲个股〕德意志交易所将就欧盟否决其与NYSE Euronext合并案提告

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透纽约/法兰克福3月19日电---德意志交易所(DB1Gn.DE)计画控告欧盟执委会否决其与纽约-泛欧交易所集团NYX.N90亿美元的合并案,藉以弥补并购成本损失,并为未来在衍生品市场上的并购活动保住生机.
欧盟执委会出于反垄断的理由,于2月1日否决德意志交易所与纽约-泛欧交易所集团合并案,称这起合并案将会使其在欧洲金融衍生品的全球市场上取得接近垄断地位.
"德意志交易所认为,从多个方面来看,此一裁定并不正确."这家经营法兰克福证券交易所的业者周一发布声明表示.该公司称将会把诉状送交位于卢森堡的欧洲法庭.
德意志交易所不愿提出声明稿以外的评论,不过该公司执行长Reto Francioni上月在一场电话会议中表示,上诉案可能迫使欧盟监管机构改变其对于不包含店头交易(OTC)的衍生品市场定义.
欧洲监管机构在评估德意志交易所合并提案的反垄断影响时,并未将店头衍生品市场纳入考量.
一名熟知公司想法的消息人士表示,德意志交易所担心若这样的定义持续保持有效,则将妨碍其未来在欧洲衍生品市场上的交易.
该名消息人士并称,这家交易所营运商亦打算藉此收回此合并交易失败的8,220万欧元成本.
由于此一议题相当敏感,该名消息人士不愿具名,他称德意志交易所并未打算重新激活与纽约-泛欧交易所集团的合并.
纽约-泛欧交易所集团拒绝置评.(完)
--编译 张明钧;审校 徐文焰
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。