〔全球经济〕中国及美洲开发银行启动10亿美元拉丁美洲投资基金

路透蒙得维的亚3月19日电---中国及美洲开发银行(IADB)周一表示,双方已启动一项10亿美元的拉丁美洲投资基金.不过中国在拉美地区扩大影响力的最新举措,却引发巴西微词.

中国为了满足其快速增长的经济对于原物料的旺盛需求,最近10年已在拉美地区投入数以十亿美元计的资金,投资地点从墨西哥到阿根廷,以获取战略资产,或取得石油、矿业及食品等企业.

"这表明中国对拉丁美洲有极大的兴趣,"IADB总裁Luis Alberto Moreno在乌拉圭蒙得维的亚的年会中对记者说.

此举亦显示中国正在加强与拉美地区重要机构的联系.过去十年来由于美国为伊拉克及阿富汗战争而分心,在传统上被视为美国后院的拉美地区,中国得以扩大自己的影响力.

但有些国家,比如拉美最大经济体巴西,却一向警惕中国的雄厚资金实力以及其劳工惯例,纵使巴西对中国的出口大幅增长.

"我们必须谨慎看待这类提议,因为中国进入某些市场意味着将带进中国自己的劳工以及惯例,"巴西计划部长Miriam Belchior在IADB年会中对路透说.

中国在非洲的某些劳工惯例已招致批评,包括引进中国劳工和薪资过低等.

快速成长的中国已超越美国成为巴西主要贸易伙伴,也是拉丁美洲许多资源丰富国家的重要贸易伙伴.(完)