〔全球经济〕中国及美洲开发银行启动10亿美元拉丁美洲投资基金

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透蒙得维的亚3月19日电---中国及美洲开发银行(IADB)周一表示,双方已启动一项10亿美元的拉丁美洲投资基金.不过中国在拉美地区扩大影响力的最新举措,却引发巴西微词.
中国为了满足其快速增长的经济对于原物料的旺盛需求,最近10年已在拉美地区投入数以十亿美元计的资金,投资地点从墨西哥到阿根廷,以获取战略资产,或取得石油、矿业及食品等企业.
"这表明中国对拉丁美洲有极大的兴趣,"IADB总裁Luis Alberto Moreno在乌拉圭蒙得维的亚的年会中对记者说.
此举亦显示中国正在加强与拉美地区重要机构的联系.过去十年来由于美国为伊拉克及阿富汗战争而分心,在传统上被视为美国后院的拉美地区,中国得以扩大自己的影响力.
但有些国家,比如拉美最大经济体巴西,却一向警惕中国的雄厚资金实力以及其劳工惯例,纵使巴西对中国的出口大幅增长.
"我们必须谨慎看待这类提议,因为中国进入某些市场意味着将带进中国自己的劳工以及惯例,"巴西计划部长Miriam Belchior在IADB年会中对路透说.
中国在非洲的某些劳工惯例已招致批评,包括引进中国劳工和薪资过低等.
快速成长的中国已超越美国成为巴西主要贸易伙伴,也是拉丁美洲许多资源丰富国家的重要贸易伙伴.(完)
--编译 李婷仪;审校 张涛
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。