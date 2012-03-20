《独家新闻》印度将要求航空公司不要参与欧盟碳排放交易体系

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透新德里3月19日电---一位高级官员表示,印度即将要求航空公司不要参与欧盟碳排放交易体系(ETS).这表明有关ETS的争议正在升级,该计画要求所有进出欧洲的航班均需支付碳排放费用.
中国民用航空局根据国务院授权发出通知称,未经政府有关部门批准,禁止中国境内各运输航空公司参与欧盟排放交易体系.[ID:nSB1370322]
该位官员直接知悉欧盟和其他国家对此议题的讨论,他对路透表示,印度很快就会要求国内航空公司不要与欧盟分享碳排放数据,或者购买任何碳排放权.
他周一表示,如果欧盟执委会透过禁止印度航空公司飞到欧洲进行报复,那么印度也将采取类似行动,并考虑对飞越印度领空的航班收取金额"超乎常理"的费用.
"如果欧盟不撤回要求,那么我们也有很多方法可以运用.我们拥有经济实力,不像他们正在淌血,"这位政府官员表示.他还说欧盟的立场将损及其自身经济和航空公司.
印度政府正等待数个部门的正式批准,以落实这项针对航空公司的命令.这位官员表示应很快就会实施.
上周时,中国为回应这项欧盟法律,暂缓向空中客车(空中巴士,Airbus)EAD.PA采购10架飞机.
印度尚未计画要求航空公司取消向空客采购,不过这位官员说,如果争议升温,的确会有这个可能性.
毕马威会计师事务所(KPMG)航空主管Amber Dubey表示,印度民用及军用飞机规模正大幅增长,其订单有相当大的份额是向欧洲供应商采购.
"欧盟碳排放交易的争端,正在提升欧盟和全球其他地区的贸易战疑虑.政府可能决定把这些庞大的航空公司订单当做谈判的筹码,"Dubey说.(完)
--编译 李婷仪;审校 张荻
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。