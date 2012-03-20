〔路透专访〕标普预计拉丁美洲国家近期有机会大举发行债券

路透蒙特维多3月19日电---评等机构标准普尔的分析师们周一指出,市场状况向好可能意谓着拉丁美洲在未来一个月左右将大举发债.

拜风险胃纳近期回温所赐,新兴市场经济体也返回资本市场,包括墨西哥、巴西、印尼及土耳其在内的国家今年迄今债券发行需求强劲.

玻利维亚上周表示,计画上半年发行高达5亿美元全球债券,为该国逾90年来首度发售国际债券.

"鉴于全球充斥的不确定性,现今在丰沛的流动性下存在发债的机会,"标普拉美主权分析师Roberto Sifon Arevalo在美洲开发银行会议间隙表示.

"我们预计许多国家会跟着发债,因为你确实无法得知世界在两、三个月后的情况."

标普评等小组认为,该区域最大经济体--巴西的评等风险均衡,而财政状况为调高该国评等最大的阻碍.标准在11月将巴西评等由"BBB-"调升为"BBB",展望为稳定.

"财政状况为关键所在,"主权评等主管Sebastian Briozzo指出."状况有些改善,但幅度相当缓慢.这是当前评等的制肘."

巴西表示,计画今年冻结550亿雷亚尔(304.2亿美元)支出,以达成财政目标,并抑制通胀.

分析师们盛赞巴西政府抑制财政支出之举,但警告称,需要更深层的改革,以降低支出规模,让该国得以更快速成长.

标普指出,正审慎评估智利的状况;该国目前享有该区域最高的债信评级.

"智利评级倘若调高的话,就会进入"AA"的等级...美国及法国等国即位于该等级,"Sifon Arevalo表示.

"前景偏向乐观,但我们肯定相当审慎以对."

Briozzo表示,智利能否取得AA评级需考虑的因素为潜在经济成长及微观经济改革状况.整体而言,该国经济成长前景亮丽.

"我们对智利整体状况极具信心.该国为拉美惟一在货币及财政政策上拥有强劲火力的国家,"他指出.(完)