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亚洲 | 2012年 3月 20日 星期二 09:42 BJT

《外汇动态》美元/韩元下跌,但韩国进口商买盘抑制跌势

0123GMT--美元/韩元KRW=KFTC下跌,交易员表示,韩国进口商在1,120附近买入,令美元跌势受限.美元/韩元下跌0.2%至1,120.5.

交易员表示,尽管美元/韩元在1,115(接近200日移动均线切入位1,115.6)有强劲支撑,但投资者手上似乎有准备结清的多头部位,美元可能会进一步下跌.

"下午可能会见到多头部位的平仓.但我不认为1,115水准会很快失守,因为可能会有和发放股利有关的美元需求,"一外资银行资深交易员表示.他指的是当地企业对国外股东发放股利.

许多韩国企业在3月和4月发放股利.(完)

--编译 戴素萍;审校 龚芳

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