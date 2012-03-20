《外汇动态》美元/韩元下跌,但韩国进口商买盘抑制跌势

交易员表示,尽管美元/韩元在1,115(接近200日移动均线切入位1,115.6)有强劲支撑,但投资者手上似乎有准备结清的多头部位,美元可能会进一步下跌.

"下午可能会见到多头部位的平仓.但我不认为1,115水准会很快失守,因为可能会有和发放股利有关的美元需求,"一外资银行资深交易员表示.他指的是当地企业对国外股东发放股利.