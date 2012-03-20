《全球贸易分析》欧美日联合逼宫,告诉中国按游戏规则出牌

* 全球贸易三巨头首度联手指控中国贸易政策

* 美国计画倡议,目标包括中国国有企业

* 波音案裁定结果不利中国

记者 Tom Miles and Doug Palmer; 编译 李婷仪/杜明霞/石冠兰

路透日内瓦/华盛顿3月19日电---这项史无前例的针对中国贸易政策的法律攻击可能无法立即实现增加稀土供应的目标,但一如前几回合的类似交手,它更大的企图在于:对抗中国并扞卫旧经济秩序.

欧盟、美国及日本向世界贸易组织(WTO)提出控告,指控中国非法阻止稀土金属出口.这是全球四大贸易巨头在WTO首度出现三家控告一家的局面.

稀土在特殊大宗商品市场之前一直属冷门项目,却因其在高科技产品中无可取代的地位而爆红,从iPad到风力涡轮、油电混合动力车电池及精密制导武器均少不了稀土.

原告称,在需求高涨之际中国稀土出口却大降,这个事实并非偶然.他们已准备充分文件,有信心在诉讼中无懈可击.

"我们和其他国家至少举行了六次会谈.我说的不是那种只是随便打招呼的会议.那都是为期三天和四天的法律问题讨论,"一位美国官员说.

"需要翻译、分析、搜集的中文文件有数千页."

不过有些人认为,中国是政客最方便的目标.

"我认为在(美国和法国的)大选年,痛打中国的议题正发酵.所以才有这场法律战,"Trusted Sources的中国研究主管Jonathan Fenby说.

"中国是显而易见的目标,有趣的是,在美国,通常抱持自由贸易立场的共和党却也在抨击中国."

但他表示,中国有采取报复的可能.

"中国市场对西方企业是何等的重要,如果中国反击,对那些仰赖中国组装的外国公司,例如苹果,又会有甚么影响?"

报复是实质性的风险.在另一项贸易争端中,欧盟对进出欧洲航班课征碳排放税,欧洲飞机制造商空中客车(空中巴士,Airbus)EAD.PA称,中国已搁置价值120亿美元的飞机订单.

**WTO裁决之后**

WTO于1月裁定中国限制其他敏感性较低的原材料出口的做法违规后,稀土案越来越受到瞩目.

美国贸易代表柯克对路透说,1月的裁决"非常明确",他希望中国在稀土方面做出让步,并在WTO争端解决小组审理稀土诉讼案之前采取措施解决这两个案件.

不过1月裁决可能为中国采取其他方式限制出口留出足够空间,而且还能让中国坚持其论调,即降低稀土出口是为了保护环境.

WTO案件中,提起诉讼一方几乎总是设法攻击其对手,因此中国稀土政策不大可能不受影响.

但即使是明显的制胜一击也可能要花费数年时间才能结束令人生厌的贸易行为,所以即便中国败诉,在一段时间内稀土仍可能稀缺,令中国有更多时间利用其作为稀土供应方的主导地位来获益.

而且在稀土方面占据支配地位,可以成为让一些企业在先进行业处于领先地位的一个渠道.这将符合一些中国官员的想法,即希望中国提高其生产产品获利分成.

"北京利用出口管制以及占全球稀土产量96%的垄断地位作为策略基础,来建立世界级企业并增加就业,"雅加达的独立资源分析师David Abraham说.

"在某种意义上北京正让国内企业模仿日立等公司.日立曾经是一家采矿公司,但现在成为一家大型电子和基础设施建设集团."

**中国的增值贡献占比小**

尽管中国是超级贸易大国,但其在生产苹果APPL.OiPhone等出口商品时,通常分得很小的一杯羹.

"实际上在这类产品最终价格所反映的价值中,中国所占比例很低,远低于10%,通常都是在装配阶段的价值."WTO总干事拉米(Pascal Lamy)上周五在日本的演讲中指出.

虽然中国决心从事更多增值工作,但柯克说中国必须公平竞争.他12月在日内瓦对路透表示,美国有一个动议的目标就是解决(中国)国有企业的不公平竞争问题.

他称,对于那些政府为之提供办公大楼和用地,并承担风险和提供保险的业者,美国公司无法与其展开竞争.

"我并不是说不能有国有企业.但如何使得企业和竞争者感觉到他们真正在作为独立的市场导向实体在运转呢?"

**波音补贴案**

美国试图阻止中国补贴国内企业的努力在上周意外地获得了支持--WTO判决美国补贴波音(Boeing)(BA.N)违规.

长达600页的裁决书中含有法官制定的补贴相关法律条款,为华府带来一丝曙光.

坏消息是美国不应在波音案中躲躲闪闪,宣称信息是机密的.好消息是,如果将来任何国家在贸易案中被要求提供补贴相关信息时予以拒绝,那么法官将做最坏假设并"得出负面推断".

"美国可能在此案中将对这样的结果大呼小叫,但针对中国,他们将因此非常高兴,"一位驻日内瓦律师称.

WTO成员国应定期向其通知补贴情况,但美国和欧盟官员称中国在过去五年中从未提交任何通告,很难掌握足够信息来应对不公平竞争.

"对我们来说这是非常重要的胜利,"一位欧盟贸易官员称."正常情况下应该有足够透明度来允许通过法律途径采取行动.但现在恰恰相反."

波音案及相关的空中客车案共同成为WTO历史上最大的贸易争端,这也提示人们争端并非总是与中国相关的.

但尽管在飞机补贴案中争吵不休,他们还是伙同日本一起来控诉中国了--仅仅在WTO公布波音案裁决结果一天之后--这意味着华府和布鲁塞尔并未严重失和.

而且,许多贸易专家预计,最终欧美飞机争端将得到政治上的解决,且双方可能联合起来将矛头对准中国,指其对航空业提供补贴.(完)