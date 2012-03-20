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亚洲 | 2012年 3月 21日 星期三 07:27 BJT

****主要国家经济指标预测--3月21日****

路透3月21日电---以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程:

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值

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0930 英国央行货币政策委员会(MPC)投票结果 3月 0-9-0 0-9-0

(赞成升息-赞成维持利率不变-赞成降息)

0930 英国公共部门收支(亿英镑) 2月 0 盈余168.2

公共部门净借款(亿英镑) 52 -107.1

1100 美国抵押贷款指数 3月16日当周 -- 736.5

再融资指数 -- 3,971.1

1400 美国成屋销售年率(万户) 2月 462 457

1230 加拿大领先指标(较前月) 2月 +0.6% +0.7%

2145 新西兰国内生产总值(GDP)(较前季) 第四季 +0.6% +0.8%

(较上年同期) +2.2% +1.9%

2330 日本路透短观调查制造业景气判断指数 3月 -- 负11

2350 日本贸易收支(亿日圆) 2月 逆差1,200 逆差14,750

出口(较上年同期) -6.4% -9.3%

进口(较上年同期) 8.4% +9.8%

附:主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表:

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值

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0700 德国生产者物价指数(PPI)(较前月) 2月 +0.4% +0.5%

(较上年同期) +3.2% +3.2%

0815 瑞士工业订单(较上年同期) 第四季 -2.0% --

0930 英国消费者物价指数(CPI)(较前月) 2月 +0.6% +0.5%

(较上年同期) +3.4% +3.3%

零售销售物价指数(RPI)(较前月) +0.8% +0.6%

(较上年同期) +3.7% +3.5%

扣除贷款的RPI(较前月) +0.8% +0.7%

(较上年同期) +3.8% +3.7%

1100 英国工业联盟(CBI)总工业订单差值 3月 负8 负6

1145 美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周) 3月17日当周 +0.9% --

1230 美国房屋开工年率(万户) 2月 69.8 70

建筑许可年率(万户) 71.7 69

1255 美国Redbook连锁店销售(较上年同期) 3月17日当周 +3.6% --

2145 新西兰经常账(亿新西兰元) 第四季 赤字27.6 赤字27.5

截至第四季的年度 赤字82.7 赤字81.6

经常账收支相当于GDP比例 截至第四季的年度 -4.0% -4.0%

(完)

--整理 龚芳/王洋;审校 徐文焰

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