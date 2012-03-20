主要国家经济指标预测--3月21日****

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透3月21日电---以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
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0930 英国央行货币政策委员会(MPC)投票结果 3月 0-9-0 0-9-0
(赞成升息-赞成维持利率不变-赞成降息)
0930 英国公共部门收支(亿英镑) 2月 0 盈余168.2
公共部门净借款(亿英镑) 52 -107.1
1100 美国抵押贷款指数 3月16日当周 -- 736.5
再融资指数 -- 3,971.1
1400 美国成屋销售年率(万户) 2月 462 457
1230 加拿大领先指标(较前月) 2月 +0.6% +0.7%
2145 新西兰国内生产总值(GDP)(较前季) 第四季 +0.6% +0.8%
(较上年同期) +2.2% +1.9%
2330 日本路透短观调查制造业景气判断指数 3月 -- 负11
2350 日本贸易收支(亿日圆) 2月 逆差1,200 逆差14,750
出口(较上年同期) -6.4% -9.3%
进口(较上年同期) 8.4% +9.8%
附:主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值
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0700 德国生产者物价指数(PPI)(较前月) 2月 +0.4% +0.5%
(较上年同期) +3.2% +3.2%
0815 瑞士工业订单(较上年同期) 第四季 -2.0% --
0930 英国消费者物价指数(CPI)(较前月) 2月 +0.6% +0.5%
(较上年同期) +3.4% +3.3%
零售销售物价指数(RPI)(较前月) +0.8% +0.6%
(较上年同期) +3.7% +3.5%
扣除贷款的RPI(较前月) +0.8% +0.7%
(较上年同期) +3.8% +3.7%
1100 英国工业联盟(CBI)总工业订单差值 3月 负8 负6
1145 美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周) 3月17日当周 +0.9% --
1230 美国房屋开工年率(万户) 2月 69.8 70
建筑许可年率(万户) 71.7 69
1255 美国Redbook连锁店销售(较上年同期) 3月17日当周 +3.6% --
2145 新西兰经常账(亿新西兰元) 第四季 赤字27.6 赤字27.5
截至第四季的年度 赤字82.7 赤字81.6
经常账收支相当于GDP比例 截至第四季的年度 -4.0% -4.0%
(完)
--整理 龚芳/王洋;审校 徐文焰
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。