〔中美贸易〕美国对中国钢轮毂课征高额的惩罚性进口关税

路透华盛顿3月19日电---美国周一对中国钢轮毂设定庞大的惩罚性进口关税,称其存在不公平定价与补贴,全球两大经济体之间再次出现贸易紧张.

美国商务部称,中国生产商对钢轮毂的售价较合理价格低44.96%至193.54%.

商务部并称中国生产商已获中国政府补贴,幅度为钢轮毂价格的25.66%至38.32%.

此项裁定对Accuride Corporation及Hayes Lemmerz International Inc而言是项胜利,它们在去年提出诉愿,要求进口救济.

美国在2011年从中国进口逾8,420万美元钢轮毂.商务部在去年针对中国产钢轮毂实施初步反倾销税.

商务部将在周二初步裁定是否针对从中国进口的太阳能板课征反倾销税.(完)