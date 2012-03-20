〔中美贸易〕美国对中国钢轮毂课征高额的惩罚性进口关税

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透华盛顿3月19日电---美国周一对中国钢轮毂设定庞大的惩罚性进口关税,称其存在不公平定价与补贴,全球两大经济体之间再次出现贸易紧张.
美国商务部称,中国生产商对钢轮毂的售价较合理价格低44.96%至193.54%.
商务部并称中国生产商已获中国政府补贴,幅度为钢轮毂价格的25.66%至38.32%.
此项裁定对Accuride Corporation及Hayes Lemmerz International Inc而言是项胜利,它们在去年提出诉愿,要求进口救济.
美国在2011年从中国进口逾8,420万美元钢轮毂.商务部在去年针对中国产钢轮毂实施初步反倾销税.
商务部将在周二初步裁定是否针对从中国进口的太阳能板课征反倾销税.(完)
--编译 李婷仪;审校 张明钧
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。