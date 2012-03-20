〔台湾个股〕宏基董事长称重庆市委书记换人,不致影响科技产业政策

* 重庆市委书记换人,料不致改变科技产业政策方向

* 将持续关注重庆情况发展,且不会过度集中

* 第一季达成财务测没有问题

路透台北3月20日电---全球第四大个人电脑公司宏基(2353.TW)周二表示,重庆市委书记薄熙来下台,预期对于重庆打造资讯科技产业的政策方向不会改变,但宏基会密切观关注;此外,预期第一季财测目标可以达阵.

宏基董事长暨执行长王振堂称,重庆的产业发展是千载难逢的机会,预期中国政策不至于改变情势;不过他明日将赴重庆参加论坛,会进一步沟通确认,他并强调宏基不会把"鸡蛋都放在一个篮子".

"过去半年因为重庆对供应链支持比较强,(供应商)移过去的比例愈来愈多,我们会去了解一下,将来如何分配是比较平衡的,"王振堂在宏基企业责任论坛场边向记者称.

中国中共中央上周四宣布,由国务院副总理张德江接替薄熙来,兼任担任重庆市委书记.薄熙来自2007年担任重庆市委书记以来,大举向全球个人电脑(PC)厂商招商,包括惠普(HPQ.N)、宏基,以及广达(2382.TW),仁宝(2324.TW)等品牌及代工零组件厂商纷纷进驻重庆设生产基地.

薄熙来先前喊出目标,将把重庆打造成全球最大的笔记型电脑(NB)生产基地,目标年产8,000万部,年产值约5,000亿元人民币.

王振堂表示,据重庆市长黄奇帆此前指出,过去半年来,重庆市的零组件供应商已由400多家成长至700多家.宏基在2010年11月宣布于重庆市成立中国第二营运总部,并将该地规划为另一全球制造中心.

对于公司整体营运展望,王振堂另表示,第一季公司财测数字还是不变,达成没有问题,但"初步感觉有可能比较好.";至于第二季看法目前也是维持不变.

宏基在2月中时表示,对于今年上半年营运展望,预期第一季PC出货量将较上季减10-15%,而泰国水灾造成硬碟短缺问题料进一步改善下,第二季出货量则料持平第一季或小幅成长.预期第一季毛利率将可由第四季的约9.2%回升至10%水准.[ID:nST0433454]

本地时间11:06,宏基大跌2.37%,报41.25台币,台股.TWII则下跌0.66%.(完)