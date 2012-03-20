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亚洲 | 2012年 3月 20日 星期二 11:49 BJT

〔台湾债市〕RP利率不变,证券商偏向卖超公债令调度需求减少

路透台北3月20日电---台湾债市同业附买回(RP)利率周二不变,由于近日证券商偏向卖超公债现券,让附买回调度需求减少,加上投信与寿险资金挹注,使得整体市场资金偏向宽松.

资金调度人士表示,随着时间接近旬底,部分银行已开始保守调度,不过市场短钱依旧充裕,即便承作跨月交易,附买回利率也没有太大变动.

今日公债10天期附买回主要成交利率为0.72-0.74%,同于上日.(完)

--记者 李盈蒨; 审校 乔艳红

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