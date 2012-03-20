版本:
中国
亚洲 | 2012年 3月 20日 星期二 13:37 BJT

〔澳新汇市〕澳元因中国疑虑而承压,新西兰元表现突出

路透惠灵顿/悉尼3月20日电---澳元周二承压,此前澳洲矿业巨擘必和必拓称,发现中国铁矿石需求增长有放缓迹象.这引发对澳洲最大单一出口市场--中国的担忧.

交易商以此为藉口出脱澳元,将其从盘初的高位1.0625拉回至低见1.0551.最新报1.0560,支撑位在1.0550区域.

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐