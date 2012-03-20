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亚洲 | 2012年 3月 20日 星期二 14:04 BJT

〔台湾股市〕收跌71.22点,汽车及塑胶股拖累大盘

路透台北3月20日电---台湾股市周二下跌0.89%,汽车及塑胶股拖累大盘,投资人从区域股市下滑寻得线索,了结近来的获利.

加权股价指数.TWII收低71.22点,报7,972.70点,是逾一周以来的最低水平.

跌幅居前者为汽车类指数.TAUI和塑胶类指数.TPLI,均下跌逾1.4%.

台积电(2330.TW)回吐盘初涨幅,收低0.6%,拖累电子类指数.TELI下跌0.9%.

台币兑美元TWD=TP略跌,报29.516台币.

台湾证券交易所周一资料显示,外资及陆资在台股卖超10.67亿台币.本月累计买超267.8亿台币.[ID:nST0442110]

根据初步数据,大盘成交值.TV.TW.TTOV.TW为817.69亿台币,上日为832.60亿.(完)

--编译 李婷仪;审校 戴素萍

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