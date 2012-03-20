《即时观点3》台湾2月外销订单超预期增长,苹果双i产品热卖发功

路透台北3月20日电---台湾经济部周二公布,2月外销订单较上年同期增长17.60%,高于市场预估的成长15.52%.上月为下降8.63%.

经济部表示,2月外销订单较上年同期成长幅度较大,主要因农历春节的月份不同.外销接单中以资通讯订单成长20%最为明显,因苹果(AAPL.O)的双i产品以及笔记型电脑等热卖.

以下为外销订单数据较上年同期变动率(%):

2012年2月 2012年1月

外销订单 +17.60 -8.63

(路透调查预估) (+15.52) (--)

订单区域

中国大陆(含港) +19.03 -20.83

美国 +21.01 +2.45

欧洲 +18.30 -1.17

**市场评论**

日盛投顾分析师曾馨玉称:

成长幅度比我们预期的好,不过单看这个月并不准,因为去年农历新年跟今年落在不同月份.

最差的情况已过,我们预期外销订单会在这季触底,第二季将开始向上爬.多数订单会自于电子产业,因为许多新产品已预计在下半年推出.

在第二季时,即使中国经济还是维持疲弱,但4月开始的全国性营销活动将会提振一些订单.美国经济比预期好一点,不过欧洲还是会偏疲弱.

台新投信分析师 陈森林:

2月外销订单成长率比我们预估的高,主要是因为美国经济温和成长,且正逢苹果的产品出货带动.相对来看,虽然中国2月也成长了19.03%,但若平均1-2月的接单金额,成长率则是零.在欧洲砍赤字,中国经济成长动能减缓影响下,台湾今年平均接单虽然还是成长,但成长率大约只有5%,低于去年的7.2%.

永丰银行经济分析师 陈鸿书:

台湾2月份的数据较市场预期为佳,应该是个别产品的影响,而不是整体台湾出口竞争力的提升.对照美国近来公布的工业订单,资本财依旧疲弱,消费财却很强劲,证明第一季苹果潮还未消退,而这正符合台湾的出口项目强项,这样看起来,3月份台湾和韩国的出口应该都会好于预期.

不过中国下修年度GDP不再保八,将会慢慢显现它的影响.短期看起来在消费财的部分没有明显压力,但长期来说,仍不排除猪羊变色.成长趋缓应该是可以确定的,只是速度是快或慢而已.我倾向是会慢慢反应.

**市场反应**

--此数据在台湾汇市收盘时公布,台币兑美元TWD=TP收盘贬2.6分,报29.558.[TWD/CN]

--台股加权股价指数.TWII收盘跌0.89%至7,972.7点.[.TWCN]

**相关连结**

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**相关背景**

--台湾2月出口金额较上年同期成长10.3%,高于市场预估的成长7.9%.

--主计处今年初概估去年第四季的经济成长率仅有1.9%,创下两年多以来最差季度表现,主因全球经济持续走弱.

--台湾央行在12月底的理监事会议连续二季将利率维持在1.875%不变,重贴现率停在近三年的高位.

--台湾外销订单数据的表现通常优于实质出口及工业生产数据,因台湾制造业者纷纷将生产基地外移到中国大陆或其他国家,以降低成本.(完)

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