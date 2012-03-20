〔台湾债市〕10年公债殖利率微幅收高,银行买盘力抗美债利空

路透台北3月20日电---台湾10年公债101/5殖利率周二微幅收高.早盘先行反映美债利空,但殖利率逢高仍见银行承接买盘,再加上股市跌幅扩大,令殖利率的弹幅受到压抑.

交易商认为,虽然美国指标10年期公债收益率US10YT=RR连弹九个交易日,但台湾银行与邮局的资金泛滥,成为多头的最佳护身符,令美债的利空对台债冲击有限.惟市场气氛已不若先前乐观,纵有殖利率回档修正机会,下方的空间将极为有限.

"券商从上周以来,已经卖超80亿台币了,筹码都转到了银行手中."一证券商交易员称.

另一银行交易员则表示,美债殖利率就算持续弹升,但只要台湾央行不动利率,银行还是会继续承接公债筹码,"不过殖利率只要向下1-2个基点,也会伺机获利出场."

美国公债价格周一下跌,较长期公债收益率触及四个半月高位,由于出现了美国经济改善及欧债危机企稳的迹象,投资者可能将进一步削减所持公债部位.指标10年期公债US10YT=RR连续第九个交易日下跌,价格下滑18/32至96-26/32,收益率报2.38%,较上周五尾盘涨6个基点.[US/NCN]

台湾股市周二下跌0.89%,加权股价指数.TWII收低71.22点,报7,972.70点,是逾一周以来的最低水平.

台湾央行将在22日召开今年第一季的全体理监事会议,以决定利率水准.央行近日在送交立法院的报告中指出,未来将视景气与物价变动,弹性调整货币政策.分析师则认为,今年在欧债危机及油价蠢动之际,维持物价和金融稳定的目标将使央行的任务更为沈重.[ID:nST0509987]

收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值

年期 期别 (基点) (亿台币)

5 101/1 A01101=TWO +0.95 1.0000 1.0000-1.0000 1.0

10 101/5 A01105=TWO +0.17 1.2905 1.2905-1.2998 328.5

虽然从公债交易端还看不出实质买盘的心态趋向保守,不过近日公司债次级市场交易的量能减少,买卖报价也变宽,仍然显示出美债殖利率弹升造成的冲击.

"买方退很远,与卖方开价差4-5个基点,就怕不小心成交了."一寿险业交易员说.

交易商认为,由于周四央行要召开理监事会议,且周五要公布第二季发债计画,预料明日债市料将呈现量缩盘整的格局,101/5殖利率区间看在1.28-1.295%.

年期 期别 收盘价

30 101/4 A01104=TWO 没有成交

20 101/2 A01102=TWO 没有成交

10 101/5 A01105=TWO 1.2905

5 101/1 A01101=TWO 1.0000

2 101/3 A01103=TWO 没有成交(完)