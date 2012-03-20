〔两岸金融〕台湾中信银上海分行27日将开业,玉山银估6-7月设东莞分行

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透台北3月20日电---台湾中信金控(2891.TW)旗下中信银周二表示,其上海分行已获中国银监会核发金融许可证,预计3月27日正式开业.
去年底包括中信银,台湾银行,玉山银行及兆丰银行等四家本地银行,纷纷获得中国银监会的分行筹设许可,中信银上海分行宣布3月27日可望开业,是本波分行筹设最快的一家.
中国信托上海分行申设案于去年11月8日获中国银监会核发筹建许可,营运资本金为8亿人民币,主要服务客群为长三角地区台商,开业初期优先开展法人金融相关业务,以外币存款、进出口贸易融资、汇兑、外币贷款等为主,随之发展逐步申请扩大业务承作范围.
此外,玉山金控(2884.TW)总经理黄男州也表示,今年6-7月旗下的玉山银行东莞分行将可望成立,在成立之后,也将立刻提出支行以及第二家分行的申请案.
黄男州也表示,未来还将与中国招商银行(3968.HK)(600036.SS)以及交通银行(601328.SS)(3328.HK)签订合作意向书.
中信金控周二股价收跌1.3%,报19.05台币;玉山金控则是收跌1.78%,报16.6台币.
台湾金控董事长月初接受路透专访时也表示,其上海分行最快3-4月可望开业.(完)
--记者 高洁如; 审校 林高丽
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。