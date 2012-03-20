〔两岸金融〕台湾中信银上海分行27日将开业,玉山银估6-7月设东莞分行

路透台北3月20日电---台湾中信金控(2891.TW)旗下中信银周二表示,其上海分行已获中国银监会核发金融许可证,预计3月27日正式开业.

去年底包括中信银,台湾银行,玉山银行及兆丰银行等四家本地银行,纷纷获得中国银监会的分行筹设许可,中信银上海分行宣布3月27日可望开业,是本波分行筹设最快的一家.

中国信托上海分行申设案于去年11月8日获中国银监会核发筹建许可,营运资本金为8亿人民币,主要服务客群为长三角地区台商,开业初期优先开展法人金融相关业务,以外币存款、进出口贸易融资、汇兑、外币贷款等为主,随之发展逐步申请扩大业务承作范围.

此外,玉山金控(2884.TW)总经理黄男州也表示,今年6-7月旗下的玉山银行东莞分行将可望成立,在成立之后,也将立刻提出支行以及第二家分行的申请案.

黄男州也表示,未来还将与中国招商银行(3968.HK)(600036.SS)以及交通银行(601328.SS)(3328.HK)签订合作意向书.

中信金控周二股价收跌1.3%,报19.05台币;玉山金控则是收跌1.78%,报16.6台币.

台湾金控董事长月初接受路透专访时也表示,其上海分行最快3-4月可望开业.(完)