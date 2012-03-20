〔台湾汇市〕台币兑美元微幅收跌,台股下跌但外资汇出有限

路透台北3月20日电---台币兑美元TWD=TP周二微幅收跌2.6分,台股下滑并失守8,000点大关,但外资并无显着汇出,买卖以实质抛补为主,盘中多数时间于上日区间窄幅整理.

汇银人士指出,在缺乏多方消息催化下,台股量能萎靡不振,也难替汇市注入资金活水,市场将焦点集中在美国数据上.近来美国经济数据表现不错,显示美国正在缓慢复苏,市场对第三次量化宽松(QE3)预期减弱,国际美元已有逐步打底迹象.

"看美国数据能不能好转带大家突破困境,"一位本地银行交易人士称.

不过,他们表示,本周缺乏重要经济数据公布,多数交易商踟蹰不前,令国际美元缺乏推升助力;加之央行为稳定汇价于场上双向调控,台币成交区间更形狭窄,料短线交投仍难脱29.50-29.60元间.

台湾股市周二收盘下跌0.89%,至7,972.70点;外资及陆资在台股卖超14.71亿台币,为连续第三日卖超,上交易日为卖超10.67亿.[ID:nST0442476]

新兴亚洲货币周二大多下跌,因美国公债收益率(殖利率)上升令短线投资者削减仓位,且油价坚挺令进口商买入美元.[EMRG/SGCN]

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16:00 美元/台币 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日

报价 (亿美元)(亿美元)

台北外汇经纪公司 29.558 29.532 29.410-29.558 29.532 4.94 4.64

TAIFX1

元太外汇经纪公司 29.540 29.511 29.500-29.540 29.500 2.90 2.84

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