〔台湾汇市〕台币兑美元微幅收跌,台股下跌但外资汇出有限

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透台北3月20日电---台币兑美元TWD=TP周二微幅收跌2.6分,台股下滑并失守8,000点大关,但外资并无显着汇出,买卖以实质抛补为主,盘中多数时间于上日区间窄幅整理.
汇银人士指出,在缺乏多方消息催化下,台股量能萎靡不振,也难替汇市注入资金活水,市场将焦点集中在美国数据上.近来美国经济数据表现不错,显示美国正在缓慢复苏,市场对第三次量化宽松(QE3)预期减弱,国际美元已有逐步打底迹象.
"看美国数据能不能好转带大家突破困境,"一位本地银行交易人士称.
不过,他们表示,本周缺乏重要经济数据公布,多数交易商踟蹰不前,令国际美元缺乏推升助力;加之央行为稳定汇价于场上双向调控,台币成交区间更形狭窄,料短线交投仍难脱29.50-29.60元间.
台湾股市周二收盘下跌0.89%,至7,972.70点;外资及陆资在台股卖超14.71亿台币,为连续第三日卖超,上交易日为卖超10.67亿.[ID:nST0442476]
新兴亚洲货币周二大多下跌,因美国公债收益率(殖利率)上升令短线投资者削减仓位,且油价坚挺令进口商买入美元.[EMRG/SGCN]
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16:00 美元/台币 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日
报价 (亿美元)(亿美元)
台北外汇经纪公司 29.558 29.532 29.410-29.558 29.532 4.94 4.64
TAIFX1
元太外汇经纪公司 29.540 29.511 29.500-29.540 29.500 2.90 2.84
COSMOS1
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无本金交割远期外汇(NDF) 最新报价 上日现货收盘时水准
PNDF
美元/台币一个月期 0.010/0.020 -0.015/-0.005
美元/台币六个月期 -0.140/-0.110 -0.170/-0.140
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--记者 李盈蒨; 审校 林高丽
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。