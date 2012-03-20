〔背景资料〕第三波陆资开放至台湾投资新增产业简表

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
(此表可搭配阅读"〔两岸经贸〕台湾公布第三波开放陆资来台清单,高科技业新增LED及太阳能"[ID:nST0442562])
路透台北3月20日电---台湾经济部周二正式公布第三波开放陆资来台湾投资清单,其中97%制造业项目都将纳入开放之列,服务业及公共建设亦提高至51%.预计3月底前即可公告实施.
经济部指出,加计第三波开放项目115项后,制造业共开放204项,未开放的名单中除了非法行业外,包括中草药及印刷业这类台湾企业相对规模太小,无力承竞争的,以及基于食品安全而未开放部份食品业.
服务业这次新增23项,总项计达到161项;公共工程新增23项,总项计达到43项.
以下为新规生效后,部分重要产业的投资限制:
制造业 敏感产业(7项) 投资限制
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发光二极体(LED)(新增) 1.应提出产业合作策略并经专案审查通过
太阳能电池制造业(新增) 2.对投资事业不得具有控制能力.
积体电路制造业 (取消参股上限不得超过10%的规定)
半导体封装及测试业
液晶面板及其组件制造业
金属切削工具制造业
电子及半导体生产用机械设备制造业
服务业 类别 投资限制
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大众捷运、陆上运输辅助业 1.主管机关专案审查
2.对投资事业不得具控制能力
创业投资公司 对投资事业及转投资事业不得具控制能力
广告业 不开放一般广告业,只开放户外广告等
汽车维修业 限国道服务区或汽车制造、批发所附带
清洁服务业 限建筑物清洁服务
其他机器设备租赁业 不开放电信、电力及医疗机械设备
公共建设 类别 投资限制
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公路 限国道服务区
大型物流中心 1.限采合资
2.对投资事业不得具控制能力
转运站、车站、调度站 限公路客运
殡葬设施 限殡仪馆及火化场
社会福利设施 采个案认定
大众捷运、轻轨运输系统等 1.外资(含陆资)持股比率须低于50%
2.不得超过台湾最大股东之持股比率
详细内容请浏览台湾经济部投审会网站:
--记者 林妙容/张雅菁;审校 乔艳红
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。