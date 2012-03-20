〔背景资料〕第三波陆资开放至台湾投资新增产业简表

(此表可搭配阅读"〔两岸经贸〕台湾公布第三波开放陆资来台清单,高科技业新增LED及太阳能"[ID:nST0442562])

路透台北3月20日电---台湾经济部周二正式公布第三波开放陆资来台湾投资清单,其中97%制造业项目都将纳入开放之列,服务业及公共建设亦提高至51%.预计3月底前即可公告实施.

经济部指出,加计第三波开放项目115项后,制造业共开放204项,未开放的名单中除了非法行业外,包括中草药及印刷业这类台湾企业相对规模太小,无力承竞争的,以及基于食品安全而未开放部份食品业.

服务业这次新增23项,总项计达到161项;公共工程新增23项,总项计达到43项.

以下为新规生效后,部分重要产业的投资限制:

制造业 敏感产业(7项) 投资限制

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发光二极体(LED)(新增) 1.应提出产业合作策略并经专案审查通过

太阳能电池制造业(新增) 2.对投资事业不得具有控制能力.

积体电路制造业 (取消参股上限不得超过10%的规定)

半导体封装及测试业

液晶面板及其组件制造业

金属切削工具制造业

电子及半导体生产用机械设备制造业

服务业 类别 投资限制

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大众捷运、陆上运输辅助业 1.主管机关专案审查

2.对投资事业不得具控制能力

创业投资公司 对投资事业及转投资事业不得具控制能力

广告业 不开放一般广告业,只开放户外广告等

汽车维修业 限国道服务区或汽车制造、批发所附带

清洁服务业 限建筑物清洁服务

其他机器设备租赁业 不开放电信、电力及医疗机械设备

公共建设 类别 投资限制

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公路 限国道服务区

大型物流中心 1.限采合资

2.对投资事业不得具控制能力

转运站、车站、调度站 限公路客运

殡葬设施 限殡仪馆及火化场

社会福利设施 采个案认定

大众捷运、轻轨运输系统等 1.外资(含陆资)持股比率须低于50%

2.不得超过台湾最大股东之持股比率

详细内容请浏览台湾经济部投审会网站:

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