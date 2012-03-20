〔台湾新债〕台塑今年计画发行120亿台币无担债,期限至多不超过七年

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透台北3月20日电---台湾最大塑化集团--台塑集团旗下台湾塑胶(1301.TW)周二表示,公司董事会决议今年发行总额120亿台币的无担保公司债,期限至多不超过七年,视市场状况得分次按面额发行.
此为继台湾化纤(1326.TW)后,台塑集团第二家公告发行公司债的企业.台化是在上周五公告,将发行总额120亿台币的无担保公司债.
先前市场传言,今年台塑集团旗下五家企业包括台塑、台化、台塑石化(6505.TW)、南亚(1303.TW)以及未上市的麦寮汽电都计画发行公司债,整个集团的发行金额可能超过600亿台币.
台塑最近一次标售公司债是在去年10月,当时五年无担保公司债以1.35%定价.[ID:nST0408098]
台塑集团为台湾主要公司债发行者;台塑长期发行人评等为"twAA-",但评等展望在去年六轻工安事件后,遭中华信评由"稳定"调为"负向".[ID:nST0386028](完)
--记者 董永年; 审校 林高丽
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。