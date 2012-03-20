〔台湾新债〕台塑今年计画发行120亿台币无担债,期限至多不超过七年

路透台北3月20日电---台湾最大塑化集团--台塑集团旗下台湾塑胶(1301.TW)周二表示,公司董事会决议今年发行总额120亿台币的无担保公司债,期限至多不超过七年,视市场状况得分次按面额发行.

此为继台湾化纤(1326.TW)后,台塑集团第二家公告发行公司债的企业.台化是在上周五公告,将发行总额120亿台币的无担保公司债.

先前市场传言,今年台塑集团旗下五家企业包括台塑、台化、台塑石化(6505.TW)、南亚(1303.TW)以及未上市的麦寮汽电都计画发行公司债,整个集团的发行金额可能超过600亿台币.

台塑最近一次标售公司债是在去年10月,当时五年无担保公司债以1.35%定价.[ID:nST0408098]

台塑集团为台湾主要公司债发行者;台塑长期发行人评等为"twAA-",但评等展望在去年六轻工安事件后,遭中华信评由"稳定"调为"负向".[ID:nST0386028](完)