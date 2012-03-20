〔两岸经贸〕台湾公布第三波开放陆资来台清单,高科技业新增LED及太阳能

路透台北3月20日电---台湾经济部周二正式公布第三波开放陆资来台湾投资清单,其中97%制造业项目都将纳入开放之列,服务业及公共工程亦提高至51%.预计3月底前即可公告实施.

针对敏感性关键技术产业,新增发光二极体(LED)制造业及太阳能电池制造业共2项,加计上一波开放的积体电路制造、半导体封装测试、液晶面板及其组件、金属切削工具制造、电子及半导体生产用机械设备制造共5项,总共有7项.

而为因应业者全球布局及策略联盟实务需求,敏感性关键技术产业的投资限制中,取消陆资参股上限比例,不过仍维持陆资不得有控制权,及需专案审查的规定,以确保台湾关键技术的优势与掌握权.

"今天台湾某些行业已经走到世界的前端,或接近前端,全世界各国对这些产业都会有一样的想法,在产业竞争跟国家安全方面,自然会有一些保留."经济部次长黄重球称.

黄重球进一步举例称,判断目前两岸面板与面板厂之间合作空间并不大,因为同质性高又处于竞争,上下游相关产业合作反而较有机会;但某些成熟的产业便可能需要同质性企业之间进行整并.经济部审查的立场将基于确保台湾技术不流失,但对产业发展合作是有利的.

二位消息人士上周四向路透指出,针对两岸双向投资规范检讨,台湾行政院的跨部会协商会议已决议,再放宽陆资来台项目及对台湾面板与半导体等关键产业的投资限制;但轻油裂解仍持续列在禁止赴大陆投资项目.[ID:nST0441358]

经济部指出,加计第三波开放项目115项后,制造业共开放204项,幅度已达97%,未开放的名单中除了非法行业外,包括中草药及印刷业这类台湾企业相对规模太小,无力承受竞争的,以及基于食品安全而未开放部份食品业.

服务业这次新增23项,总项计达到161项,幅度达51%;公共工程新增23项,总项计达到43项,幅度达51%.

有别于台商20、30年来已大举西进投资,台湾自2009年6月甫首次开放陆资来台投资.

两岸在2010年6月签定两岸经济合作架构协议(ECFA),后续正就早期收获清单以外的数千项货品贸易降税时程协商,也同时就包括金融在内的服务贸易以及争端解决协议等洽谈.台湾方面希望两年内完成ECFA货品贸易谈判.[ID:nST0440256] (完)