〔外汇期权〕隐含波动率偏软,因现汇呈区间波动--IFR

IFR伦敦3月20日电---隐含波动率走软,因现汇市场呈区间波动,且实际波动率偏低.事件风险有限,及复活节假期逼近,亦造成压抑.

欧元/美元在1.32美元水准狭幅波动,令波动率持续承压,但一个月期价平选择权波动率尚未跌落周五的11个月新低9.25%,尽管实际波动率为8.25%.Delta值为0.25的一个月期风险逆转指标(RR)跌落1.0%,偏向于欧元卖权.

英镑/美元波动率仍在消化近期的大量需求,两个月期波动率周五/周一在8.2%,尚未由较高水位回软--一个月期波动率为8.0%,较小时实际波动率高出0.8个百分点.一个月期欧元/英镑波动率仅略高于近期触及的数年低位7.0%.

上周四瑞士央行维持瑞郎汇率上限及利率不变后,近月欧元/瑞郎波动率处于五年低位.

澳元/美元波动率在长期低位,尽管现汇今日跌至1.05美元低档,但这仍稳居区间内,且高于1.0400重要障碍位及200日移动均值.一个月期价平选择权波动率为10.1%,三个月期为11.35%,一年期为13.55%.

美元/日圆波动率受创,因现汇在83.00关卡盘整.一周期波动率在9.4%,上日为10.0%,一个月期在9.9%,上日为10.3%.短天期风险逆转指标买气较高,偏向日圆买权,因预期月底将有资金汇回--一周期在0.25/1.0%,偏向日圆买权,Delta值为0.25的一个月期风险逆转指标目前仅0.1%,偏向日圆卖权.(完)

--编译 蔡美珍;审校 李爽

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