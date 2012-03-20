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亚洲 | 2012年 3月 20日 星期二 16:59 BJT

《外汇动态》英镑可望上探1.5993美元--CitiFX Wire

0843GMT---CitiFX Wire在报告中指出,花旗的英镑交易员看好英镑走势,继英镑收在200日均线上方以后,可望挑战2012年高位1.5993美元GBP=D4.

买气料在1.5850-30美元左右浮现.

欧元/英镑EURGBP=D4在升至0.8360/80时可逢高出脱.(完)

--编译 龚芳;审校 艾茂林

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