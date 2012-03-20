版本:
中国
亚洲 | 2012年 3月 20日 星期二 17:02 BJT

〔台湾债市〕101/5期10年公债中,证券业买超5.5亿台币

路透台北3月20日电---台湾柜台买卖中心周二公布,债券等殖成交系统中,10年公债101/5A01105=TWO交易资料如下:(单位:亿台币)

业别 买进 卖出 买卖超金额

========================================

银行业 5.50 9.50 -4.00

票券业 0.00 1.50 -1.50

证券业 17.50 12.00 +5.50 (完)

--记者 董永年; 审校 林高丽

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐