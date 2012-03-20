〔中港股市〕恒指及沪综指均收挫逾1%,受财报获利疑虑打压

* 恒指收低1.1%,沪综指挫跌1.4%

* 新鸿基执行董事被捕,股价下挫

* 中华煤气获利高于市场预期,股价上扬

路透香港3月20日电---香港股市周二收跌,为连续第三个交易日下滑,上海股市亦下跌,因本财报季上市公司发布的业绩不及预期,投资者纷纷撤出.

香港大型发展商--新鸿基地产(0016.HK)挫跌2.4%,成为恒生指数.HSI最大拖累,此前公司执行董事陈钜源因怀疑涉及触犯防止贿赂条例的调查而被廉政公署拘留.[ID:nSH0110152]

恒生指数收盘跌1.1%至20,888.2点.恒生国企指数.HSCE下滑1.5%至10,870.61点.

沪综指.SSEC收报2,376.839点,下跌33.35点或1.38%,今日沪市A股成交金额为944.3亿元人民币,上日为1,027.9亿元.

"没有任何新的利好.今天就是一路下跌.我只能设法减少损失,"丰盛金融资产管理董事黄国英称.

恒生指数本月以来下跌3.7%,今年头两个月则大涨17.6%.港股涨势在3月停滞,因财报季展开,焦点重回基本面.

根据汤森路透StarMine资料,目前已公布2011年财报的中国企业比例达43%,其中近70%财报低于市场预期,资源及原物料股未达预期情况最严重.

上证原材料行业指数.SSEMT及工业类指数.SSEI今日各跌1.4%,跌幅居前.三一重工(600031.SS)预定3月26日公布2011年财报,今日挫低2%.