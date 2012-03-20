〔台湾货币市场〕短率持于区间,存单到期量少令资金稍紧(更新版)

* 到期量仅48亿台币

* 短钱调度避免跨过央行利率决策会议

* 短票票量维持低档

记者 林妙容

路透台北3月20日电---台湾银行间短期利率周二大致与上日相同,因本日央行存单到期量仅有48亿,加上央行例行在周二将多发行存单以调整落点,令今日市场资金水位稍紧,但不影响利率.

银行交易员表示,下周四(22日)央行理监事会议开会在即,虽然市场预期央行将维持现行重贴现率不变,但在等待央行总裁做出货币政策说明之际,拆款调度以不跨过下周为主,也同时提前为月底/季底可能紧俏的资金形势预做准备.

"现在大家都拆很短...态度上是比较保守."一公股银行人士称.

银行人士指出,今日央行隔夜资金已较上日少收,但各家银行均以申购央行存单为主要去化资金的管道,能再拆出隔夜资金予代收行库的闲钱有限.

根据路透访查13家金融机构,全数金融机构认为台湾央行3月底利率将维持不变,是自去年9月起第三度维持重贴现率在1.875%的水位.这也是三年多以来的重贴现率高位.[ID:nST0441916]

隔夜拆款加权平均利率PIBCTPITWDOND=收报0.401%,上日在0.400%;区间在0.299-0.700%,同上日.

2-7天拆款利率在0.392-0.72%,上日在0.392-0.70.

**短票市况清淡**

短票方面,票券商指出,今日票量依旧维持在低档,资金需求量不大,早早已弥平资金缺口.而银行亦没有多余闲置资金可挹注在短票交易,在少数交易中,利率与上日相去不远.

不过时序已逼近月底/季底,票券商亦逐渐感受压力,预料至季底与银行承作的短票利率恐上行至0.88%,一举升破央行30天期存单0.87%的水准.

今日银行间30天内短票利率主要成交在0.83-0.84%,与上日大致相同.

今日央行存单到期48亿台币,发行金额428亿台币,发行余额增加380亿.[TW/MMTCN]

本周存单到期金额总计为5,800.7亿台币,接下来依序为周三1,238.7亿,周四718亿以及周五565亿台币.

拆款中心资料PIBC显示,周二当日超额准备为121亿台币;累计超额准备为61亿台币,加计前期1%的超额准备为922亿台币.

**RP利率不变**

债市同业附买回(RP)利率周二不变,由于近日证券商偏向卖超公债现券,让附买回调度需求减少,加上投信与寿险资金挹注,使得整体市场资金偏向宽松.

资金调度人士表示,随着时间接近旬底,部分银行已开始保守调度,不过市场短钱依旧充裕,即便承作跨月交易,附买回利率也没有太大变动.

今日公债10天期附买回主要成交利率为0.72-0.74%,同于上日.(完)