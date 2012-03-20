全球外汇市场3月21日主要消息

-- - 欧洲央行(ECB)管理委员会与全行委员会会议.无公布利率计划(至3月22日).

-- - 英国预算责任办公室(OBR)将更新对英国经济和公共财政的预估.

1230 - 英国财政大臣奥斯本(George Osborne)提出2012年预算.

1330 - 美国联邦储备理事会(FED)主席贝南克及财政部长盖特纳在众议院监督及政府改革委员会发表证词,主题为"欧洲主权债务危机:成因、对美国的影响、及从中汲取的教训."