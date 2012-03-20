全球外汇市场3月21日主要消息

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
(除特别说明外,均为GMT时间)
3月21日(二)
-- - 日本内阁会议,会后由财务大臣安住淳召开记者会
-- - 日本政府公布3月经济月报
-- - 欧洲央行(ECB)管理委员会与全行委员会会议.无公布利率计划(至3月22日).
-- - 英国预算责任办公室(OBR)将更新对英国经济和公共财政的预估.
0800 - 瑞士央行公布2012年3月的月度统计公报,以及月度银行业统计公报(0800).
0930 - 英国央行将公布3月7-8日货币政策委员会(MPC)会议记录.
0930 - 英国2月公共部门收支与公共部门净借款
1100 - 美国3月16日当周抵押贷款指数
1230 - 英国财政大臣奥斯本(George Osborne)提出2012年预算.
1330 - 美国联邦储备理事会(FED)主席贝南克及财政部长盖特纳在众议院监督及政府改革委员会发表证词,主题为"欧洲主权债务危机:成因、对美国的影响、及从中汲取的教训."
1400 - 美国2月成屋销售年率
1500 - 美国副财长沃林参加美国西班牙商会举办年度立法峰会"改善资本取得"的小组讨论
2145 - 新西兰公布第四季国内生产总值(GDP)数据
2330 - 路透日本3月短观调查
2350 - 日本2月贸易收支及进出口数据
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
--编译 张明钧;审校 徐文焰
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--台湾....[TW/DIARYCN]
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。