〔全球航运〕波罗的海乾散货运价指数上涨,尽管海岬型船运疲弱

路透3月20日电---波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数.BADI周二上涨,因小型船舶费率上扬抵消了海海岬型船运的疲态.

波罗的海乾散货运价指数上涨5点或0.57%,至884点.该指数衡量了铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用.

波罗的海海岬型船运价指数.BACI下跌33点或2.28%至1,416点,为一年低位.海岬型船舶平均获利下降307美元至4,881美元,今年已跌逾84%.海岬型船舶通常的托运量是15万吨,货物主要是铁矿石和煤炭.

"澳洲上周的暴风使航运活动减少,使海岬型船运再度承压,且巴西的出口仍受抑制,"Platou Markets分析师Frode Morkedal说.

必和必拓(BHP.AX)周二称预计中国铁矿石需求增长将趋于平缓的评论也打压人气.铁矿石占海岬型船海运量约三分之一.

但Morkedal表示,随着定运活动在暴风后回温,关闭的巴西铁路联系恢复,海岬型船费率近期可望在当前水准触底.

波罗的海巴拿马型船运价指数.BPNI升1.41%,该型船舶平均获利升至8,037美元,但今年以来跌幅仍达39%.该型船舶的通常运载量为6-7万吨,主要货物是煤炭和谷物.

轻便型船舶和超灵便型船的日均获利分别升至7,915和10,340美元.(完)