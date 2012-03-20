〔全球航运〕波罗的海乾散货运价指数上涨,尽管海岬型船运疲弱

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透3月20日电---波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数.BADI周二上涨,因小型船舶费率上扬抵消了海海岬型船运的疲态.
波罗的海乾散货运价指数上涨5点或0.57%,至884点.该指数衡量了铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用.
波罗的海海岬型船运价指数.BACI下跌33点或2.28%至1,416点,为一年低位.海岬型船舶平均获利下降307美元至4,881美元,今年已跌逾84%.海岬型船舶通常的托运量是15万吨,货物主要是铁矿石和煤炭.
"澳洲上周的暴风使航运活动减少,使海岬型船运再度承压,且巴西的出口仍受抑制,"Platou Markets分析师Frode Morkedal说.
必和必拓(BHP.AX)周二称预计中国铁矿石需求增长将趋于平缓的评论也打压人气.铁矿石占海岬型船海运量约三分之一.
但Morkedal表示,随着定运活动在暴风后回温,关闭的巴西铁路联系恢复,海岬型船费率近期可望在当前水准触底.
波罗的海巴拿马型船运价指数.BPNI升1.41%,该型船舶平均获利升至8,037美元,但今年以来跌幅仍达39%.该型船舶的通常运载量为6-7万吨,主要货物是煤炭和谷物.
轻便型船舶和超灵便型船的日均获利分别升至7,915和10,340美元.(完)
--编译 张若琪;审校 张涛
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。