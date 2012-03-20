〔中美贸易〕美国初步针对中国光伏面板课征不到5%的惩罚性关税

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
* 初步判定中国的补贴低于原先预想
* 美国将会在5月发布反倾销税的首道裁决
* 美国2011年进口光伏电池及面板金额达28亿美元
路透华盛顿3月20日电---美国周二初步判定对从中国进口的光伏(太阳能)面板课征不到5%的惩罚性关税,使其国内制造商遭受到一大打击,同时让中国竞争对手的股价扶摇直上.
美国光伏制造联盟(Coalition for American Solar Manufacturing)一直抱怨中国庞大补贴造成他们无法生存,对于这个初判的税率强颜以对.
该联盟表示,其相信美国商务部将会在未来数月的后续调查中发现更多补贴及不公平的订价行动,而这可能使得最后的税率提高.
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。