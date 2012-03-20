〔中美贸易〕美国初步针对中国光伏面板课征不到5%的惩罚性关税

路透华盛顿3月20日电---美国周二初步判定对从中国进口的光伏(太阳能)面板课征不到5%的惩罚性关税,使其国内制造商遭受到一大打击,同时让中国竞争对手的股价扶摇直上.

美国光伏制造联盟(Coalition for American Solar Manufacturing)一直抱怨中国庞大补贴造成他们无法生存,对于这个初判的税率强颜以对.

该联盟表示,其相信美国商务部将会在未来数月的后续调查中发现更多补贴及不公平的订价行动,而这可能使得最后的税率提高.