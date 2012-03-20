《台湾报摘》--工商时报3月21日

* 头版头条:

--面板价格出现反弹契机.大陆五一黄金周备货潮启动,3、4月面板出货缓步增温.此外,受面板厂新技术、新产品导入,产能调整的影响,18.5寸至42寸等规格面板供应吃紧,3月监视器面板价格已局部调涨1-2美元,4月电视面板价格有望跟进翻扬.

* 其他:

--台湾金管会昨日预告新规定,要求银行法定盈余公积须超过实收资本额75%、扣除现金盈余分配后资本适足率要达12.5%、第一类资本要达10%,现金股利分配才准超过实收资本额的15%.台湾目前没有银行能达此水准.

--金融圈消息人士透露,台塑集团高层近来已积极拜访多家联贷大行,为旗下动态随机存取记忆体(DRAM)公司华亚科(3474.TW)争取筹组120亿台币联贷案,进行下一步的制程升级,但因DRAM被金融业视为艰困产业,该联贷案将前所未见以台塑集团出具持股保证,即持股不得低于一定比例为筹组联贷的前提.

--麦格理最新研究报告指出,台湾石化业派息率普遍下滑,不再具有吸引力,且聚酯供应链的价格疲软,对台湾石化业维持减码评等.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--记者 董永年; 审校 张喜良

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