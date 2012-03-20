《台湾报摘》--工商时报3月21日

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
* 头版头条:
--面板价格出现反弹契机.大陆五一黄金周备货潮启动,3、4月面板出货缓步增温.此外,受面板厂新技术、新产品导入,产能调整的影响,18.5寸至42寸等规格面板供应吃紧,3月监视器面板价格已局部调涨1-2美元,4月电视面板价格有望跟进翻扬.
* 其他:
--台湾金管会昨日预告新规定,要求银行法定盈余公积须超过实收资本额75%、扣除现金盈余分配后资本适足率要达12.5%、第一类资本要达10%,现金股利分配才准超过实收资本额的15%.台湾目前没有银行能达此水准.
--金融圈消息人士透露,台塑集团高层近来已积极拜访多家联贷大行,为旗下动态随机存取记忆体(DRAM)公司华亚科(3474.TW)争取筹组120亿台币联贷案,进行下一步的制程升级,但因DRAM被金融业视为艰困产业,该联贷案将前所未见以台塑集团出具持股保证,即持股不得低于一定比例为筹组联贷的前提.
--麦格理最新研究报告指出,台湾石化业派息率普遍下滑,不再具有吸引力,且聚酯供应链的价格疲软,对台湾石化业维持减码评等.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--记者 董永年; 审校 张喜良
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--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。