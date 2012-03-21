〔金砖国家〕3月20日股汇市收盘纵览

金砖国家：2月24日股汇市收盘纵览
路透2月26日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月24日(周五)走势纵览。
路透3月21日电---以下为"金砖国家(BRICS)"--中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币3月20日(周二)走势纵览.
MSCI新兴市场指数.MSCIEF收低1.09%,报1,049.79点.
中国股市:沪综指收挫1.4%,个股大面积下跌.国家发改委上调成品油价格幅度超过预期,市场担心企业成本由此加大,利润受压,并在中期内推高通胀,令基本面忧虑再度升温.分析人士认为,短期大盘可能震荡下行,在半年线(目前在2,361点附近)附近寻找支撑.沪综指.SSEC收报2,376.839点,下跌33.35点或1.38%,今日沪市A股成交金额为944.3亿元人民币,上日为1,027.9亿元.[.SSCN]
香港股市:在低迷的交投中收跌,表现不及大多数亚洲股市,因本财报季上市公司发布的业绩不及预期,投资者纷纷撤出.恒生指数.HSI收盘跌1.08%至20,888.24点.恒生国企指数.HSCE下滑1.5%至10,870.61点. [.HKCN]
中国汇市:中国外汇交易中心人民币兑美元即期CNY=CFXS早盘在连升的中间价引领下一度走强,但持续的购汇盘仍令其升势承压,收盘连续第二日小跌.因近期中间价波动较此前更为明显,加之官方频释的扩大人民币波动言论,市场对汇价可能随时宣布扩大波幅的的接受度渐强.
[CNY/CN][ID:nSB1443746]
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印度股市:四天来首次收高,近日跌深的银行股回升,但塔塔汽车等汽车股的跌势限制了大盘涨幅.指标BSE指数.BSESN收升0.25%至17,316.18点,收复前三个交易日达3.6%跌幅的部分失土.[.BO]
印度汇市:印度卢比连两日下跌,降息预期减弱,使外资流入此间股债市的前景不明.交易员表示石油进口商持续有美元需求也压制卢比.印度卢比兑美元INR=D2收报50.39/40,周一收报50.23/24.盘中交投区间在50.1850-50.4250.[INR/]
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俄罗斯股市:指标RTS指数.IRTS收报1,693.070点.摩根士丹利资本国际(MSCI)俄罗斯指数.MIRU00000PUS下挫2.34%至900.43点.
俄罗斯汇市:卢布兑美元RUBUTSTN=MCX跌0.13%至29.2425;卢布兑欧元EURRUBTN=MCX跌0.4%,报38.7100.
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巴西股市:拉美股市下跌,因担心中国对原材料的需求失去动能.圣保罗交易所Bovespa指数.BVSP下跌0.64%,报67,295点.淡水河谷领跌巴西股市,因此前其对手必和必拓发表预计中国铁矿石需求增长趋于平缓的评论.[ID:nL1E8EKKRI]
巴西汇市:拉美货币下跌,因担心中国对大宗商品的需求可能转弱,且有报导称巴西可能提早偿付外债.巴西雷亚尔兑美元BRBY跌0.4%,报1.8174.
[ID:nL1E8EKLPM]
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南非股市:收低,因中国增长前景的疑虑再起,英美资源集团(ANGJ.J)等资源股领跌市场.约翰内斯堡Top-40绩优股指数.JTOPI下跌1.21%至30,026.43点.综合指数.JALSH跌约1%,报33,878.56点.[.J]
南非汇市:南非兰特兑美元一度跌逾1%,中止连三日升势,且在一篮子20种新兴市场货币中表现最为疲弱,因美元上涨且中国增长疑虑打压大宗商品题材货币.1550GMT,兰特兑美元跌0.99%,报7.6237,周一收报7.5432.[ZAR/](完)
--编译 张若琪;审校 戴素萍
路透2月26日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月24日(周五)走势纵览。
路透2月24日 - 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)周五的数据和路透计算，最近一周投机客增持美元多仓，为七周来首见。 截至2月21日当周，美元净多仓增至150.2亿美元，高于前周的149.9亿美元。 尽管美元净多仓增加，但今年以来美元表现仍然逊色，下跌约1.1%，之前在2016年上涨3.6%。 分析师称，投资者的行动可能超前了，他们自特朗普当选美国总统以来开始买入美元，特朗普承诺进行税改和基建支出来提振经济。 特朗普胜选后大概两个月，市场对于美国新政府的财政措施和税改计划仍然所知寥寥。 “我们认为美元应该走高，但投资者无疑需要更多令人信服的佐证，”BK资产管理公司的外汇策略执行董事Kathy Lien说。 她补充说，投资者就是不相信美国下个月就会升息。 CFTC数据还显示，日圆净空仓为50,162口，为两个多月来最低。 日圆今年以来上涨超过4%，因美元表现不佳。 特朗普下周将在国会参众两院的联合会议发表重要讲话。Lien
路透圣保罗2月24日 - 一位知情消息人士周五称，中国徐州工程机械集团有限公司(简称：徐工)正在与巴西工程公司OAS SA进行商谈，计划成立一家在非洲和拉美展开建筑业务的合资企业。