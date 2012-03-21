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亚洲 | 2012年 3月 21日 星期三 08:04 BJT

《台湾报摘》--经济日报3月21日

* 头版头条:

--日本经济新闻指出,台塑集团、台积电(2330.TW)、美光(MU.O)、东芝(6502.T)等四路人马,有意参与尔必达6665.T重整竞标.业界认为,尔必达拥有的专利技术最有价值,可望换取数百亿台币资金,之后着重智财权与技术研发,制造上更仰赖台厂,台日联手抗韩趋势更确立.

* 其他:

--国泰金控(2882.TW)总经理李长庚昨日表示,金管会限制保险公司购买土地,等于限制长期资金参与开发帮助地方繁荣.他建议,如果保险公司购买土地后是商业用途开发,而不是为了盖住宅应可适度松绑.

--油电双涨决策已到了最后关头,经济部长施颜祥明日将在经济委员会报告油电合理化规画,另据悉,施颜祥本周起已经积极与外界进行沟通,最快本周内宣布油电价调涨方案.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--记者 董永年; 审校 黄凯

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