《台湾报摘》--经济日报3月21日

金砖国家：2月24日股汇市收盘纵览
路透2月26日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月24日(周五)走势纵览。
* 头版头条:
--日本经济新闻指出,台塑集团、台积电(2330.TW)、美光(MU.O)、东芝(6502.T)等四路人马,有意参与尔必达6665.T重整竞标.业界认为,尔必达拥有的专利技术最有价值,可望换取数百亿台币资金,之后着重智财权与技术研发,制造上更仰赖台厂,台日联手抗韩趋势更确立.
* 其他:
--国泰金控(2882.TW)总经理李长庚昨日表示,金管会限制保险公司购买土地,等于限制长期资金参与开发帮助地方繁荣.他建议,如果保险公司购买土地后是商业用途开发,而不是为了盖住宅应可适度松绑.
--油电双涨决策已到了最后关头,经济部长施颜祥明日将在经济委员会报告油电合理化规画,另据悉,施颜祥本周起已经积极与外界进行沟通,最快本周内宣布油电价调涨方案.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--记者 董永年; 审校 黄凯
台湾报摘 [PRESS-TW-CMN]
中国报摘 [PRESS-CN-CMN]
香港报摘/社评/财经评论 [PRESS-HK-CMN]
路透2月26日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月24日(周五)走势纵览。
路透2月24日 - 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)周五的数据和路透计算，最近一周投机客增持美元多仓，为七周来首见。 截至2月21日当周，美元净多仓增至150.2亿美元，高于前周的149.9亿美元。 尽管美元净多仓增加，但今年以来美元表现仍然逊色，下跌约1.1%，之前在2016年上涨3.6%。 分析师称，投资者的行动可能超前了，他们自特朗普当选美国总统以来开始买入美元，特朗普承诺进行税改和基建支出来提振经济。 特朗普胜选后大概两个月，市场对于美国新政府的财政措施和税改计划仍然所知寥寥。 “我们认为美元应该走高，但投资者无疑需要更多令人信服的佐证，”BK资产管理公司的外汇策略执行董事Kathy Lien说。 她补充说，投资者就是不相信美国下个月就会升息。 CFTC数据还显示，日圆净空仓为50,162口，为两个多月来最低。 日圆今年以来上涨超过4%，因美元表现不佳。 特朗普下周将在国会参众两院的联合会议发表重要讲话。Lien
路透圣保罗2月24日 - 一位知情消息人士周五称，中国徐州工程机械集团有限公司(简称：徐工)正在与巴西工程公司OAS SA进行商谈，计划成立一家在非洲和拉美展开建筑业务的合资企业。